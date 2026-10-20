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Предстои най-голямото поскъпване на самолетните билети в историята на Европа

Предупреждението отправи изпълнителен директор на „Райънеър“ Майкъл О'Лиъри

20.10.2026 | 15:35 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Цените на самолетните билети в Европа ще отбележат „най-голямото увеличение в историята“ през следващата година, заяви главният изпълнителен директор на „Райънеър“ (RyanAir) Майкъл О'Лиъри, цитиран от Ройтерс. Той посочи и че авиокомпаниите до голяма степен не са се застраховали срещу поскъпването на авиационното гориво.

О'Лиъри прогнозира, че догодина предлагането на самолетни места ще бъде по-ограничено заради фалити и поглъщания на авиокомпании. В съчетание с недостатъчната защита срещу по-високите цени на горивата това ще доведе до поскъпване на билетите с до 20 на сто.

„Очаквам догодина цените на самолетните билети в Европа да се повишат с 10, 15, може би дори 20 на сто - през следващите 12 месеца ще видим най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа“, заяви О'Лиъри на пресконференция в Брюксел.

Войната в Иран доведе до рязко поскъпване на авиационното гориво, което свива маржовете на авиокомпаниите, които не са се застраховали срещу ценовия риск.

О'Лиъри заяви, че „Райънеър“ и други европейски авиокомпании са имали добра защита срещу поскъпването на авиационното гориво през 2026 година. По думите му най-голямата авиокомпания в Европа е била хеджирала 80 на сто от нуждите си от гориво при цена от 67 долара за барел до март 2027 г., когато конфликтът в Близкия изток започна в края на февруари.

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Според главния изпълнителен директор на „Райънеър“ от април 2027 г. повечето европейски авиокомпании ще разполагат с много ограничена защита срещу поскъпването на горивата. „Райънеър“ е фиксирала цената на равнище от 85 долара за барел само за 15 на сто от разходите си за гориво през следващата година, а спот цените са приблизително два пъти по-високи, посочи той.

О'Лиъри беше в Брюксел, за да обяви, че „Райънеър“ ще съкрати 20 маршрута и ще премахне над един милион места от зимното си разписание в Белгия. Решението е в отговор на плановете на белгийските власти да увеличат авиационния данък от сегашните 2 евро на 7 евро през януари.

Опитният ръководител заяви също, че е оптимистично настроен относно възможността сертифицирането на самолета „Боинг 737 Макс 10” (Boeing 737 MAX 10) в САЩ да приключи още този месец, което би позволило на „Райънеър“ да получи 16 самолета в началото на 2027 година.

Очаква се днес министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи да обяви, че Федералната авиационна администрация е одобрила дълго отлаганото сертифициране на новия самолет. Проблем със софтуера за навигация на самолета заплаши да доведе до ново забавяне на процедурата.
(БТА)

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