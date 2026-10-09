"Карлайл" вече не се интересува от закупуването на "Лукойл"

Американската инвестиционна компания "Карлайл" вече не гони сделката за закупуване на голяма част от чуждестранните активи на руската петролна компания "Лукойл". Причината е, че споразумението на фирмата за това е изтекло, съобщава Bloomberg.

Споразуменията, подписани през януари тази година бяха за придобиването на виенското дъщерно дружество LUKOIL International GmbH. Те са изтекли през лятото, а основната причина е, че OFAC, която контролира чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ, не е издала нужното регулаторно одобрение за транзакцията в определения срок.

И въпреки че сделката за 20 млрд. евро бе получила зелена светлина от OFAC, така и не се стигна до окончателно одобрение. Планът бе да обхване ключови европейски активи на "Лукойл", сред които и българската рафинерия в Бургас, както и търговската мрежа от бензиностанции "Лукойл България". След сегашното прекратяване на сделката с "Карлайл", международните активи на руската нефтокомпания отново се предлагат на пазара.

Според източници на финансовите издания интерес към тях вече има от нови кандидати, сред които и консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули. През септември "Файненшъл Таймс" съобщи, че милиардерът си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да направи оферта за активите на "Лукойл".

Според източници на "Ню Йорк Таймс" над 50% от акциите ще отидат при група инвеститори от Близкия Изток, включително свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства и двама братя милиардери от Катар. Те са партньори на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на синовете на президента Тръмп. Чрез Международната корпорация за финансиране на развитието, правителството на Щатите ще получи дял от около 15%, а Тод Боули, който финансира кампании на Тръмп, също ще получи по-малък малцинствен дял.