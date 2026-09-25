Румен Овчаров: Между 55 и 60% от горивата в България са производство на "Лукойл"

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров коментира в студиото на "Денят ON AIR" темата за облагането на свръхпечалбите и защо "Лукойл" не е сред компаниите, които попадат в предлаганите мерки.

"Лукойл" е дружество, което през последните месеци работи почти на пълен капацитет. Почти, защото са почти на 90%", заяви Овчаров.

Той обясни, че при този обем на производство само закупуването на необходимия петрол струва стотици милиони долари, към които се добавят увеличените транспортни и застрахователни разходи.

Ще бъде ли обложен "Лукойл"?

Според него обаче, въпреки високите разходи, "Лукойл" вече реализира печалба и тя трябва да бъде взета предвид при обсъждането на данъка върху свръхпечалбите.

"Аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи "Лукойл" в списъка на компаниите, чиито печалби се облагат с данък свръхпечалби", каза бившият енергиен министър в ефира на Bulgaria ON AIR.

Овчаров посочи и цените на горивата в България като аргумент в разговора. Той посочи, че според данните на Европейската комисия страната ни е сред държавите с най-ниски цени на горивата преди облагането им с данъци и акцизи.

Гостът отбеляза, че цените на "Лукойл" по бензиностанциите в момента са с няколко цента по-ниски от тези на големите вериги.

Ще поскъпнат ли горивата?

По отношение на възможно поскъпване на горивата той смята, че сериозна спекула на пазара е малко вероятна.

"Между 55 и 60% от горивата в България са производство на "Лукойл", независимо от това коя верига какъв етикет му слага", обясни Овчаров.

Той коментира и въпроса за доставките на руски петрол и твърденията, че при директни договорки с руската страна цената би била по-ниска.

Според него подобно твърдение не отчита настоящата ситуация и липсата на дългосрочен договор за доставка.

"Ако сключим дългосрочен договор за петрол, както е в Словакия и Унгария, да, със сигурност, или както в Малта от Либия, да, тя ще бъде по-ниска. Само че ние такъв договор нямаме", каза той.

АЕЦ "Козлодуй" губи милиони заради намалената мощност

В разговора бившият енергиен министър коментира и работата на АЕЦ "Козлодуй" при ниските нива на Дунав.

По думите му двата блока работят с намалена мощност, което води до сериозни финансови загуби. "Общо като сума, като пари, това са около 23 милиона евро за един месец", посочи Овчаров.

Той постави под въпрос дали ниското ниво на Дунав е достатъчно основание за подобно ограничаване на мощността.

Според него държавата ще понесе значителна загуба, ако ситуацията продължи, като той свърза намаленото производство с начина, по който се управлява електроенергийната система.

Овчаров коментира и управлението на АЕЦ "Козлодуй", като отправи критики към действията на ръководството.

Той посочи, че държавата губи средства, докато в същото време определени бизнес интереси могат да се възползват от ситуацията.

"Държавата губи. Ама някой печели", заяви той.