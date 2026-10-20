Revolut се срина в световен мащаб, засегнати са много услуги

Приложението за онлайн банкиране Revolut претърпя мащабен срив, засегнал милиони потребители. От компанията заявиха, че "работят по отстраняване на проблема“, съобщава Euronews.

Тази сутрин се появиха съобщения, че потребители нямат достъп до средствата си или не могат да използват банковите си карти вследствие на системен срив. Според информацията, при опити за плащане картите са били отхвърляни, а други потребители са получавали съобщение за грешка при опит да влязат в профилите си, за да проверят наличностите по сметките си.

След множество сигнали в социалните мрежи, компанията публикува изявление, с което увери клиентите си, че работи по разрешаването на проблема и че финансовите им средства са напълно защитени.

"В момента наблюдаваме прекъсване, което засяга множество услуги. Можем да потвърдим, че парите и данните на всички наши клиенти са в безопасност. Работим по отстраняването на проблема, откакто той беше установен тази сутрин. Извиняваме се на всички засегнати и за причиненото неудобство“, се посочва в изявление на Revolut, публикувано в социалната мрежа Х.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Милиони потребители са без достъп

Дигиталната банка все още не е съобщила кога очаква услугите ѝ да бъдат възстановени. В резултат на това милиони потребители нямат достъп до средствата си и не могат да извършват плащания с картите си Revolut.

Сигнали за проблеми постъпват от цял ​​свят - потребители във Великобритания, Ирландия, Франция, Испания, Япония и други държави съобщават за прекъсвания. Не е ясно дали проблемът засяга абсолютно всички потребители на Revolut.

Revolut е най-ценният стартъп в Европа с пазарна оценка от 121,1 милиарда долара – стойност, която надвишава тази на традиционни европейски банкови гиганти като Barclays, Lloyds и Santander.

От Revolut споделят, че имат над 80 милиона индивидуални клиенти, като потребителската им база нараства с около един милион нови клиенти на всеки 17 дни. При такъв темп на растеж компанията е на път да премине прага от 100 милиона клиенти до средата на 2027 г.

Онлайн банката набра популярност благодарение на многобройните си предимства при пътуване в чужбина – включително конкурентни валутни курсове, плащания без допълнителни такси и възможност за теглене на пари в брой от банкомати по целия свят без такси. Освен това, по-високите нива на членство предлагат медицинска застраховка, достъп до летищни салони и покритие при забавяне на пътуването.

Потребителите на Revolut могат да извършват незабавни преводи помежду си безплатно, както и бързи международни преводи с ниски първоначални такси.

Най-големите пазари за базирания във Великобритания стартъп са Обединеното кралство (13 милиона), Испания (6 милиона) и Франция (5 милиона).

Над 750 000 компании също използват услугата Revolut Business.