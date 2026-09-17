Хакери искат Revolut да им плати три милиона долара откуп

Хакерската група iamnotavillain заплаши да продаде личните данни на клиенти на Revolut, до които е получила достъп, освен ако необанката не плати откуп, съобщава Financial Times.

Искане за откуп в размер на три милиона долара или равностойността им в криптовалутата Monero беше публикувано в сряда, 16 септември. Хакерите настояват откупът да бъде платен в рамките на 24 часа, като на сайта е поставен таймер за обратно броене.

Журналисти от FT се свързаха с хакерите, които им показаха видеоклипове на паспорти, шофьорски книжки и снимки, за които се твърди, че принадлежат на клиенти на Revolut. Хакерите заявиха, че не са се свързвали директно с банката и са отправили искането за откуп единствено чрез уебсайта.

От своя страна Revolut потвърди, че хакерите не са отправяли никакви искания към тях.

На 13 септември International Cyber ​​Digest съобщи, че хакери са публикували част от данните на клиенти на Revolut и изискват откуп от банката. Размерът на откупа не беше посочен, но сред хората, чиито данни са попаднали у хакерите, са тенисистът Олександър Шевченко и Феликс Рьомер, главен изпълнителен директор на Gamdom и Skins.com. Хакерите също така заплашиха да разкрият информация за дейността на банката.

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На 12 септември Revolut призна, че хакери са получили достъп до личните данни на някои клиенти

Експерти бяха съобщили за пробива още преди това. Нападателите са получили информацията, като са изпратили заявки до Revolut от имейл адрес, принадлежащ на италианска държавна институция. Имейл адресът е бил автентичен, а заявките са преминали успешно проверката за сигурност на банката.

Смята се, че хакерите са се сдобили с лични данни на част от клиентите, включително дати на раждане, пощенски и имейл адреси, както и телефонни номера и копия на паспорти или шофьорски книжки. Revolut отказа да разкрие повече подробности, като подчерта единствено, че средствата на клиентите не са били засегнати.