Учени създадоха вълк по подобие на вид, изчезнал преди 12 хил. години ВИДЕО

Екип от учени успя да възроди древна порода вълк, изчезнала преди повече от 12 хиляди години. Учените са “създали” три малки вълчета, като са използвали древна ДНК и технология за клониране и изменение на гени.

Те са променили гените на сив вълк, най-близкия жив роднина на изчезналия праисторически вълк. Техните имена са Ромул, Рем и Калиси, съобщава AP.

Вълчетата, които са на възраст от три до шест месеца, имат бяла козина и мускулести челюсти, съобщиха изследователи от Colossal Biosciences.

NEW: Scientists have brought back dire wolves using ancient DNA, with the first born on October 1, 2024, over 10,000 years after their extinction

The genome was reconstructed by Colossal from ancient DNA found in fossils

The fossils date back 11,500 and 72,000 years

Colossal… pic.twitter.com/QmG9b3ZF5N