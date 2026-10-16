Мъск надмина очакванията: Новата Tesla Roadster лети като ракета (СНИМКИ/ВИДЕО)

Илон Мъск представи отдавна обещан летящ модел Tesla Roadster. Предприемачът обеща колите да са налични до 2028 година.

Миналата година Мъск обеща, че обновеният Roadster, оригиналният модел на Tesla, чието производство е преустановено през 2012 година, ще може да лети. Като една от причините той посочи, че неговият колега милиардер Питър Тийл иска превозно средство, което лети.

В четвъртък вечерта, по време на събитие, излъчвано на живо от изпитателния център на SpaceX в Макгрегър, Тексас, Мъск сякаш превърна мечтите си в реалност.

В зрелищни кадри се вижда как автомобилът се изкачва по обърната рампа, прави салто във въздуха и започва да пада към земята. В този момент обаче се задействат малките двигатели за управление на ориентацията, както и задните ракетни ускорители, които позволяват на колата да се задържи във въздуха и безопасно да се приземи – всичко това под бурните възгласи на публиката.

Лети като ракета

Мъск заяви, че новото превозно средство "ще разбие всеки съществуващ рекорд на писта“.

"На практика може да лети като ракета. Може да прави превъртания, всякакви невероятни акробатични номера. Каквото пожелаете, наистина“, добави гръмко предприемачът.

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Мъск все пак уточни, че "това не е непременно автомобил, оптимизиран за безопасност, но пък вдига нивото на забавление до 11 по десетобалната система“.

Според информация на Car Sales, инженерите на Tesla са оборудвали Roadster със система от всмукващи вентилатори, разположени под купето, които генерират притискаща сила до 2G, която "залепва“ автомобила за пътя.

Новият Roadster може да ускори от 0 до 60 мили в час за приблизително 0,81 секунди и да достигне максимална скорост от 230 мили в час (около 370 км/ч).

В крайна сметка Мъск планира производството да започне през 2028 г. и възнамерява да предложи превозното средство на пазара под някаква форма, като обеща, че ще бъде налична и летяща версия.

"Не съм сигурен дали това е напълно законно във всички юрисдикции, но ще съществува такъв автомобил, който някой ще може да притежава", обеща Мъск.

В интервю с Джо Роугън миналата година Мъск заяви, че следващото представяне на автомобила "наближава“ и добави, че преди края на годината ще се състои събитие за пресата, на което ще бъде показана летящата кола.

По време на тричасовия подкаст той отдели няколко минути, опитвайки се да убеди Роугън в качествата на Cybertruck, преди Роугън да се намеси с въпроса: "А какво ще кажеш за Roadster?“

"О, той предстои. Ще направим нещо наистина специално с него. Това ще бъде най-запомнящото се представяне на продукт, правено някога“, отговори Мъск, след което загадъчно добави няколко неясни подробности.

Роугън поиска повече информация от него, след като записващата техника беше изключена.

Това не е първият път, в който Мъск лансира подобна идея. Още през 2018 г. той загатна за "пакет SpaceX“ за модела Roadster, който би използвал двигатели със студена струя, истинска ракетна технология, за повишаване на производителността, подобряване на управлението и дори за краткотрайно "във въздуха“ (левитиране).

През 2017 г. обаче Мъск заяви, че летящите автомобили никога няма да станат реалност.

"Очевидно харесвам летящи неща. Но е трудно да си представим, че летящият автомобил може да се превърне в мащабируемо решение“, сподели тогава Мъск пред Bloomberg.

Милиардерът също така отбеляза, че съществува риск от падащи отломки, ако летящи автомобили се сблъскат във въздуха.

"Ако някой не поддържа летящия си автомобил, от него може да падне тас на колело и да ви обезглави. Нивото ви на тревожност едва ли ще спадне, докато тежки предмети кръжат около главата ви“, каза Мъск.