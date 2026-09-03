Франция тества системата за самоуправление на Tesla

Париж разреши изпитания на самоуправляващи се автомобили Tesla по своите пътища, съобщава Euronews.

В сряда министърът на транспорта Филип Табаро разговаря с ръководителя на Tesla Илон Мъск относно това решение. "С предоставянето на два автомобила вече навлизаме в нов етап: този на изпитанията в реални пътни условия“, заяви министърът в съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Échange constructif ce soir avec @elonmusk autour du dispositif Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Depuis plusieurs mois, les autorités françaises travaillent étroitement avec @Tesla sur les adaptations techniques qui permettront à la France de soutenir son homologation, qui sera… pic.twitter.com/d1Y90cGJLf — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 2, 2026

Интересно е да се отбележи, че през юли Париж заяви, че на този етап не възнамерява да разреши напълно автоматизираната система на Tesla за шофиране под надзор, като се позова на опасения за безопасността. Изглежда обаче, че министърът е променил мнението си след "конструктивния“ разговор с изпълнителния директор на Tesla.

Роботаксита по улиците на Лондон

От началото на годината пет европейски държави са разрешили движението по пътищата си на автомобили на производителя, оборудвани със системата FSD Supervised (Full Self-Driving с надзор).

Сред тях е Обединеното кралство. Платформата за споделено пътуване Uber и британският стартъп за автономно шофиране Wayve обявиха, че в четвъртък в Лондон стартират търговска услуга с участието на 15 роботаксита.

Първоначално тези автономни превозни средства ще се движат под човешки надзор в британската столица, докато се очакват указания по въпроса от лондонския регулатор на транспорта (TfL). След това Wayve планира разгръщане на услугата в Токио, последвано от още "десет града“, отново в партньорство с Uber.