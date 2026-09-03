BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 115

Франция тества системата за самоуправление на Tesla

Преди два месеца страната я определи като твърде рискована

03.09.2026 | 20:38 ч. 0
Reuters

Reuters

Париж разреши изпитания на самоуправляващи се автомобили Tesla по своите пътища, съобщава Euronews.

В сряда министърът на транспорта Филип Табаро разговаря с ръководителя на Tesla Илон Мъск относно това решение. "С предоставянето на два автомобила вече навлизаме в нов етап: този на изпитанията в реални пътни условия“, заяви министърът в съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Интересно е да се отбележи, че през юли Париж заяви, че на този етап не възнамерява да разреши напълно автоматизираната система на Tesla за шофиране под надзор, като се позова на опасения за безопасността. Изглежда обаче, че министърът е променил мнението си след "конструктивния“ разговор с изпълнителния директор на Tesla.

Роботаксита по улиците на Лондон

От началото на годината пет европейски държави са разрешили движението по пътищата си на автомобили на производителя, оборудвани със системата FSD Supervised (Full Self-Driving с надзор).

Сред тях е Обединеното кралство. Платформата за споделено пътуване Uber и британският стартъп за автономно шофиране Wayve обявиха, че в четвъртък в Лондон стартират търговска услуга с участието на 15 роботаксита.

Първоначално тези автономни превозни средства ще се движат под човешки надзор в британската столица, докато се очакват указания по въпроса от лондонския регулатор на транспорта (TfL). След това Wayve планира разгръщане на услугата в Токио, последвано от още "десет града“, отново в партньорство с Uber.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Tesla роботакси Франция Илон Мъск
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem