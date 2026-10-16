Как всъщност работи "летящият автомобил" Tesla Roadster?

Когато стана ясно, че мястото за представянето на новия спортен автомобил Tesla Roadster ще бъде центърът за изпитания на ракети на SpaceX в Тексас, ентусиастите заподозряха, че се подготвя нещо специално. Шест минути след началото на събитието, управляваният дистанционно Roadster ускори по извита вертикална рампа, задържа се с главата надолу, излетя във въздуха, направи превъртане и се приземи безопасно обратно на земята.

Под възгласите и аплодисментите на изумената публика, Ларс Морави, вицепрезидент по автомобилното инженерство в Tesla, отбеляза съвсем просто:

"Летящите коли са реалност."

След това той обясни как е постигнато това, което на пръв поглед изглежда невъзможно.

"За да го направим, използвахме смукателна система с вентилатор в долната част на автомобила, която позволява той да се задържи с главата надолу. А за останалото заимствахме технологии от SpaceX."

Смукателната система включва вграден вентилатор, който изтегля въздуха под автомобила и създава притискаща сила, способна да задържи до 4700 кг -повече от два пъти теглото на самата кола.

Илон Мъск, изпълнителен директор на Tesla, отбеляза, че технологията за засмукване може да не изглежда особено полезна на пръв поглед - "Колко често ви се случва да висите с главата надолу в кола?" - но добави, че притискащата сила, която тя осигурява, позволява на автомобила да влиза в завои така, "сякаш нарушава законите на физиката, защото колата прилепва към земята изключително здраво".

След като за момент се противопостави на гравитацията, Roadster излетя от края на рампата и се издигна във въздуха, след което извърши превъртане, подобно на маневра на изтребител "Спитфайър", пишат от The Times.

Благодарение на големи резервоари със сгъстен газ, свързани с десет газови двигателя (четири отзад, два отпред и по един във всеки ъгъл на автомобила), колата е успява да управлява и контролира спускането си към земята. В по-късна демонстрация Roadster ускори от 0 до 96,5 км/ч за 0,81 секунди, използвайки същите ускорители за задвижване на автомобила напред.

Мъск твърди, че това е най-бързият автомобил в света. Той достига максимална скорост от над 370 км/ч

"На практика може да лети като ракета", каза Мъск. "Може да прави превъртания, луди акробатични номера - каквото пожелаете. Трябва обаче да отбележа, че това не е непременно автомобил, оптимизиран за безопасност, но пък вдига нивото на забавление до единадесет по десетобалната система."

Тъй като резервоарите са под високо налягане, рискът от експлозия на автомобила е изключително висок. В една от демонстрациите обаче Roadster 2 се отдели от земята, преобърна се и прелетя над четири паркирани превозни средства, преди отново да се приземи.

"Това ще бъде автомобил, предназначен за движение по пътищата", заяви Мъск. "Не съм сигурен дали ще бъде напълно законен във всички юрисдикции, но такъв автомобил ще съществува и някой ще може да го притежава. Доста невероятно е, че човек може да притежава автомобил-ракета."

По-късно Морави обясни, че автомобилът разполага с два резервоара под налягане с общ обем 600 литра, съдържащи около 205 кг въздух. Системата позволява презареждане на въздушния резервоар.

Макар демонстрацията да предложи впечатляващо зрелище, това не беше точната версия на Roadster, която обществеността скоро ще може да закупи.

Версията "Performance" - без ускорителите със студен газ и резервоарите - ще влезе в производство през 2028 г. Вдъхновен от Lotus Esprit на Джеймс Бонд във филма "Шпионинът, който ме обичаше", този двуместен автомобил, оборудван със система за управление чрез електронни сигнали (steer-by-wire), се очаква да струва над 200 000 долара.

На уебсайта на Tesla се посочва, че "ракетната" версия, показана по време на демонстрацията, ще бъде достъпна "само с покана". В дребния шрифт отдолу обаче се съдържа важно уточнение:

"Забележка: не е одобрено за използване в обществената пътна мрежа."

Въпреки това, първата стъпка към създаването на летящи автомобили вече е направена.