Google: Няколко облачни услуги са засегнати от мрежови сривове в Европа

Във вторник няколко услуги на Google Cloud претърпяха сериозни мрежови смущения в европейския център за данни на компанията в Лондон, сочи информация от уебсайта за състоянието на услугите на американския технологичен гигант.

Британската дигитална банка Revolut също съобщи, че изпитва затруднения с редица свои услуги, като източник, запознат със ситуацията, отдаде това на прекъсването в работата на Google Cloud.

"Няколко услуги на Google Cloud отчитат повишен брой грешки и периодични мрежови смущения в региона Еurope-West2“, посочиха от Google в актуализация относно състоянието на услугите, визирайки центъра за данни в Лондон.

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Платформата за проследяване на интернет услуги Downdetector отчете стотици сигнали за проблеми, засягащи британските финансови институции Lloyds Bank и HSBC, както и сайта за недвижими имоти Rightmove и пощенската служба Royal Mail.

Според информация на агенция AFP, от Google са заявили, че инцидентът е започнал във вторник в 06:08 ч. по Гринуич (GMT).

На уебсайта си Google посочват, че "инженерният екип продължава да проучва проблема“, но не посочват конкретна причина за възникналите смущения.