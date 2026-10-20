Google: Няколко облачни услуги са засегнати от мрежови сривове в Европа

Във вторник няколко услуги на Google Cloud претърпяха сериозни мрежови смущения в европейския център за данни на компанията в Лондон, сочи информация от уебсайта за състоянието на услугите на американския технологичен гигант.
Британската дигитална банка Revolut също съобщи, че изпитва затруднения с редица свои услуги, като източник, запознат със ситуацията, отдаде това на прекъсването в работата на Google Cloud.
"Няколко услуги на Google Cloud отчитат повишен брой грешки и периодични мрежови смущения в региона Еurope-West2“, посочиха от Google в актуализация относно състоянието на услугите, визирайки центъра за данни в Лондон.
Платформата за проследяване на интернет услуги Downdetector отчете стотици сигнали за проблеми, засягащи британските финансови институции Lloyds Bank и HSBC, както и сайта за недвижими имоти Rightmove и пощенската служба Royal Mail.
Според информация на агенция AFP, от Google са заявили, че инцидентът е започнал във вторник в 06:08 ч. по Гринуич (GMT).
На уебсайта си Google посочват, че "инженерният екип продължава да проучва проблема“, но не посочват конкретна причина за възникналите смущения.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.