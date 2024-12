Рики от "Н2О" ще става майка

Австралийската актриса Кариба Хайн, която повечето от нас познават като Рики Чадуик от "H2O: Просто добави вода", зарадва последователите си в Instagram, като сподели новината, че очаква първото си дете. Честитките и хубавите пожелания от фенове, колеги и приятели не закъсняха.

С чаровна публикация в социалната мрежа, тя показа наедрялото си коремче и широка успивка. Кадрите бяха придружени с описание, което гласеше: "Разглезена" дори не описва достатъчно това как се чувствам в момента, но бременността е тежка работа. Така че ще го приема."

По-рано тази година Кариба разкри, че с дългогодишния си партньор Мат Понг ще минат под венчилото началото на септември.

Въпреки, че не я виждаме често, русокосата русалка от детството на мнозина, продължава активно да развива актьорската си кариера, като участва в разнообразни проекти през последните години. През последните години, тя изигра ролята на Грейс в телевизионния сериал "The Secrets She Keeps" и се появи като Изабела Бейкър в комедийния сериал "Everyone Is Doing Great".

