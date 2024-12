Знаменитости, които са родени на Бъдни вечер и Коледа

Добре дошли в най-хубавото време от годината!

Коледа определено е любимият ми празник. Събиране на семейството, спазване на дълготрайни традиции, сядане на земята на Бъдни вечер и разбира се, подаръците под елхата. Последните дни от декември са изпълнени с магия, която никой друг месец не притежава и трудно може да бъде сравнена с каквото и да било. Именно и затова Коледа е описвана като най-хубавото време от годината, когато човек забравя за трудностите и задълженията, наслаждавайки се на топлината и уюта, които само домът и семейството могат да предложат.

Но в дома на някои известни личности 24 и 25 декември са повод за двоен празник. Тогава, освен раждането на Христос, те празнуват и своето собствено. От Рики Мартин до вече покойния Джими Бъфет – има множество представители на зодия Козирог, които са родени именно в най-хубавото време от годината.

Звезди, родени на Бъдни вечер и Коледа

Райън Сикрест

Райън Сикрест прави дебюта си на този свят на 24 декември 1974 година и продължава да бъде един от подаръците в развлекателната индустрия. В допълнение на воденето на American Idol, бившият водещ на предаването Live with Kelly and Ryan бе посочен като заместник на Пат Саджак като водещ на емблематичното шоу Wheel of Fortune през юни 2023 година. Другите му предавания включват On Air with Ryan Seacrest и Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.

