Джей Ло се чувствала пренебрегната като дете

Дженифър Лопес призна, че е прекарала детството си, искайки да се чувства обичана. 55-годишната певица и актриса обвинява родителите си, че са я оставили да се чувства сама и пренебрегвана.

Тя проговори за детството си в своя документален филм "The Greatest Love Story Never Told", предават от "Female First".

"Когато растях, винаги търсих някой, който да ме накара да се чувствам обичана. Бях средното дете, не малкото, не първородното... Ти просто някак се губиш малко във всичко това", коментира звездата във филма.

Джей Ло е израснала в Бронкс, Ню Йорк.

