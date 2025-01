Адвокатите на Блейк Лайвли твърдят, че Балдони продължава с атаките

Юридическият екип на Блейк Лайвли осъжда това, което определя като „допълнителни атаки“ от страна на режисьора и актьор Джъстин Балдони.

На 20 декември Лайвли, която участва във филма на Балдони „Никога повече“, подаде жалба срещу него и други, включително продуцентските му партньори и PR екипа му, обвинявайки ги в сексуален тормоз и организирана клеветническа кампания за увреждане на нейната репутация. Адвокатът на режисьора, Брайън Фрийдман, нарече обвиненията „лъжливи, възмутителни и целящи да предизвикат скандал, напълно умишлено“.

На 31 декември режисьорът и актьор подаде иск за 250 милиона долара срещу The New York Times за статия от 21 декември относно жалбата на Блейк, твърдейки, че именно тя е започнала „целенасочена клеветническа кампания“.

На 6 януари юридическият екип на Лайвли заяви пред People, че нейните сериозни твърдения за сексуален тормоз и отмъщение са подкрепени с конкретни факти.

А изявлението гласи:

„Това не е спор, възникнал от творчески различия или ситуация от типа „той каза/тя каза“. Както е посочено в жалбата на г-жа Лайвли и както ще докажем по време на съдебното дело, Wayfarer Studios и неговите сътрудници са извършили незаконни, отмъстителни действия срещу г-жа Лайвли, защото тя просто се опитваше да защити себе си и другите на снимачната площадка.

А отговорът им на съдебния иск беше да започнат още атаки срещу нея след подаването на жалбата. Сексуалният тормоз и отмъщението са незаконни във всяко работно място и във всяка индустрия.

Класически метод за отклоняване на вниманието от подобни обвинения е да се обвинява жертвата – като се твърди, че тя е предизвикала поведението, че го е провокирала, не е разбрала намеренията или дори че е излъгала. Друг класически метод е да се разменят ролите на жертвата и извършителя, като се твърди, че извършителят всъщност е жертва. Тези подходи нормализират и омаловажават сериозни обвинения в неправомерно поведение.

Най-важното е, че изявления в медиите не са защита срещу правните искове на г-жа Лайвли. Ние ще продължим да водим делото ѝ във федерален съд, където законът ще реши кой е прав, а не преувеличенията и заплахите.“

В първоначалната жалба от 20 декември Блейк Лайвли твърди, че Джъстин Балдони – режисьор, продуцент и актьор в „Никога повече“ – е демонстрирал смущаващо и непрофесионално поведение на снимачната площадка, което е довело до враждебна работна среда. Жалбата включва обвинения, че Балдони и друг продуцент са влезли непоканени в караваната ѝ, докато тя е била разсъблечена или в уязвимо състояние. Освен това се твърди, че Джъстин внезапно я е притиснал да симулира пълна голота в сцена с раждане и е импровизирал физическа интимност, която не е била репетирана, хореографирана или обсъждана с Лайвли, без участие на координатор по интимните сцени.

Адвокатът на колегата ѝ, Брайън Фрийдман, отговори с изявление в People, в което твърди, че жалбата е подадена с цел да „поправи негативната репутация на Лайвли“.

На 21 декември The New York Times публикува статия със заглавие „We Can Bury Anyone“: Inside a Hollywood Smear Machine“ („Можем да унищожим всеки“: В холивудска машина за клевети“), в която се разглеждат обвиненията на Блейк и се цитират предполагаеми текстови съобщения между Балдони и неговите PR-и.

В отговор Джъстин заведе въпросния иск за 250 милиона долара срещу медията, твърдейки, че медията е използвала подбрани и манипулирани съобщения, извадени от контекст и умишлено променени, за да заблудят.

Същия ден адвокатите на Лайвли подадоха федерална жалба срещу Wayfarer Studios, Балдони и други страни в Южния окръг на Ню Йорк.

Фрийдман обвини NYT, че са се подчинили на желанията и капризите на две влиятелни и недосегаеми холивудски фигури – актрисата и съпруга ѝ Райън Рейнолдс. „Докато те се придържат към полуистини, ние сме за цялата истина – и разполагаме с всички комуникации, които я подкрепят“, категоричен е правният защитник на режисьора.

Представител на изданието отговори, че статията е подготвена внимателно и отговорно и медията възнамерява решително да се защити срещу иска на Балдони.

На 2 януари адвокатите на Блейк заявиха, че нищо в иска му не променя обвиненията, повдигнати в първоначалната ѝ жалба.

„Докато няма да обсъждаме този случай в пресата, насърчаваме хората да прочетат жалбата на г-жа Лайвли в нейната цялост“, добавиха те.

На същата дата Фрийдман заяви в интервю за NBC News, че екипът на Джъстин Балдони планира да заведе насрещен иск срещу колежката му.

