Ариана Гранде празнува номинацията за "Оскар" с гаджето си

Годината определено започна прекрасно за Ариана Гранде. През миналата седмица бяха обявени номинациите за филмовите награди "Оскар".

И стана ясно, че 31-годишната певица е номинирана в категорията за най-добра поддържаща женска роля - за Глинда във филма "Злосторница". Това е музикална адаптация на "Вълшебникът от Оз".

Ариана много се развълнува от постижението си. В четвъртък звездата разкри, че не може да спре да плаче. Тя публикува няколко снимки в профила си в Instagram.

На първата виждаме Гранде като дете, като е облечена в емблематичната рокля в синьо и бяло на Дороти от "Вълшебникът от Оз". Има и няколко кадъра от "Злосторница". Както и изпълнение на "Somewhere Over The Rainbow" на Ариана от преди години.

"Вдигам главата си между риданията, за да кажа - благодаря толкова много на Академията за това веизмеримо признание. Не мога да спра да плача, не е изненада за никого. Смирена съм и за мен е такава голяма чест да бъда в такава брилянтна компания и да споделя това с малката Ари, която седеше и учеше как Джуди Гарланд пее "Somewhere Over The Rainbow"... Толкова съм горда с теб, малката. Благодаря ви отново, от дъното на душата ми, за това признание, Филмова академия.", написа красавицата към своя пост.

Гаджето ѝ, Итън Слейтър, също отпразнува номинацията.

Двамата се запознаха именно на снимачната площадка на "Wicked".

Актьорът публикува снимка, на която се вижда как Ариана е в гръб, застанала е до тераса, гледа навън и държи редица розови балони.

