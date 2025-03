Странната плейлиста на Чарлз Трети: Боб Марли, Davido и кого още харесва?

Крал Чарлз Трети е участвал в избора на музика за сватбите на синовете си принц Уилям и принц Хари, а сега споделя личната си плейлиста, която ще съвпадне със специалното годишно тържество.

Apple Music ще пусне The King's Music Room на 10 март, за да съвпадне с Деня на Британската общност.

76-годишният Чарлз лично е подбрал песни от цялата Британска общност, сред които са изпълнители и певци от 30-те години на миналия век до афробийтс звезди, както и диско диви и реге икони.

Кралят разказва за любовта си към музиката във видеопослание, записано в кабинета на Негово Величество в Бъкингамския дворец: „През целия ми живот музиката е означавала много за мен. Знам, че това е така и за много други хора.

„Тя има тази забележителна способност да връща щастливи спомени от най-дълбоките кътчета на паметта ни, да ни утешава в моменти на тъга и да ни пренася на далечни места. Но може би най-вече тя може да повдигне духа ни до такава степен, още повече, когато ни събира на празник. С други думи, тя ни носи радост."

Във видеоклипа се вижда как Чарлз седи на голямо дървено бюро, украсено със сребърни прибори, дрънкулки и надпис „On Air“, като камерата проблясва и на кралската гвардия, която свири изпълнение на "Could You Be Loved" на Bob Marley and The Wailers на преддверието на двореца.

Той завършва посланието си с: "И така, това е, което особено исках да споделя с вас - песни, които са ми донесли радост.

"Това ми се стори толкова интересен и новаторски начин да отпразнуваме тазгодишния Ден на Британската общност. Благодаря ви, че ме изслушахте, пожелавам на всички вас всички възможни благословии“.

Плейлистът на краля включва легендарни изпълнители като Боб Марли, Кайли Миноуг и Грейс Джоунс, наред със съвременни таланти като Davido и RAYE.

Нигерийско-американският певец Davido изнесе концерт на наградите Earthshot Prize Awards в Кейптаун, Южна Африка, през ноември миналата година, а певецът RAYE наскоро се срещна с монарха, когато му беше направена обиколка на централата на Apple в Battersea Power Station през декември миналата година.

Кралят не е единственото кралско семейство през последните години, което споделя музикалните си вкусове със стрийминг услугата. През 2021 г. тогавашният херцог на Кеймбридж (сега принц на Уелс) разказа за любимите си парчета на изпълнители като Тина Търнър, Шакира и AC/DC в поредицата Time to Walk на Apple Fitness+. /БГНЕС

