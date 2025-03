Селена Гомес: Негативните коментари ме озлобиха

Селена Гомес откровено разказа как постоянните коментари относно теглото ѝ онлайн са ѝ повлияли емоционално.

В подкаста „On Purpose“ с Джей Шети, излъчен в понеделник, 24 март, 32-годишната певица и актриса призна, че публичното обсъждане на външния ѝ вид ѝ тежи изключително много.

„Всички имат какво да кажат и това наистина ме натъжава... всъщност не изпитвам точно тъга, защото не съм жертва. Просто ме направи леко озлобена, и се чувствам виновна, че го казвам, но е истина“, сподели Гомес по време на разговора, в който присъстваше и годеникът ѝ Бени Бланко.

Звездата от "Only Murders in the Building", която през февруари 2023 г. обясни, че медикаментите за лупус могат да причиняват промени в теглото ѝ, добави, че се опитва да избягва каквото и да е, написано за нея онлайн — но понякога негативните коментари все пак стигат до нея. „Има толкова много неща, които изскачат пред очите ми, че просто не мога да не ги видя. Попадам в капана да ги чета“, призна тя.

Гомес, която се сгоди за 37-годишния Бени Бланко през декември 2024 г. след 18 месеца връзка, сподели и че често е обект на критики заради професионалните си избори. По повод последната си роля във филма "Emilia Pérez", тя коментира: „Съдят персонажа ми, съдят ме, че не съм достатъчно бяла, не съм достатъчно мексиканка. Никой не обръща внимание за такива неща, когато става въпрос за мъже."

Това не е първият път, в който Селена се изправя срещу онлайн критиките, особено що се отнася до теглото ѝ. Още през февруари 2023 г. тя направи TikTok Live, в който разясни как приемът на лекарства за лупус влияе на външния ѝ вид.

„Тялото ми задържа много вода и това е напълно нормално. Когато не съм на лекарства, отслабвам. Искам да окуража всеки, който се чувства засрамен заради нещо, през което минава – никой не знае истинската история. Искам хората да знаят, че са красиви и чудесни, и да, може да имаме дни, в които се чувстваме като боклук, но аз предпочитам да съм здрава и да се грижа за себе си“, каза тя тогава.

Селена бе диагностицирана с лупус през 2014 г., а три години по-късно претърпя бъбречна трансплантация, като органът ѝ бе дарен от близката ѝ приятелка Франсия Райса.

