Йоко Оно описва болката от живота с Джон Ленън след разпадането на Бийтълс

Йоко Оно – музикант, художник, активист и 92-годишната вдовица на покойния Джон Ленън – пое тежестта на обвиненията когато Бийтълс се разпаднаха през 1970 г. А сега подробностите, разкрити в нов документален филм “One to One: John & Yoko”, подчертават нейната лична борба.

Аудиозаписи от началото на 70-те години на миналия век – годините, които непосредствено последваха раздялата на Бийтълс – са включени в новия документален филм „One to One: John & Yoko“, излизащ в петък, в който Оно обсъжда тормоза, пред който е била изправена. Въпреки че присъствието й по време на звукозаписните сесии на Бийтълс в края на 60-те години на миналия век са предизвикали известно напрежение, Оно винаги е отричала да е изиграла такава главна роля в края на групата.

"Предполага се, че аз съм човекът, който разби Бийтълс, нали знаеш? Когато бях бременна, много хора ми писаха, казвайки: "Иска ми ти и бебето ти да умрете", казва Оно във филма.

Тя споделя, че когато е вървяла по улицата с Ленън, „хората идваха при мен и казваха неща като „грозна японка“. Дърпаха ми косата, удряха ме по главата, веднъж щях да припадна.“

По това време тя е претърпяла три спонтанни аборта.

„One to One“ описва живота на Ленън и Оно в началото на 70-те години на миналия век, когато те се преместват от Англия в Ню Йорк, живеейки в малък апартамент в Гринуич Вилидж, докато стават видни политически активисти в началото на соловата кариера на Ленън. Лентата е колаж от записани телефонни разговори, проведени от Ленън и Оно, както и ремастерирани клипове от благотворителния концерт One to One от 1972 г., който бележи първия и единствен пълнометражен концерт, изнесен от Ленън след раздялата на Бийтълс и преди смъртта му през 1980 г.

Синът на Оно и Ленън Шон Ленън е изпълнителен продуцент на филма и е помогнал за ремастерирането на записите от концерта.

В един момент от филма Ленън и Оно присъстват на първата международна феминистка конференция в Кеймбриджкия университет, където Оно изнася реч за опита си, преминавайки от художник, който е имал „относителна свобода като жена“, до това как нещата се промениха, след като се е привързала към Ленън.

Когато срещнала Ленън, разка тя, „обществото внезапно се отнесе към мен като към жена, която принадлежи на мъж, който беше един от най-могъщите хора в нашето поколение“.

„Тъй като цялото общество започна да ме напада и цялото общество пожела смъртта ми, започнах да заеквам“, каза тя. "И изведнъж, тъй като бях свързана с Джон, ме смятаха за грозна жена... Тогава разбрах колко е трудно за жените. Ако мога да започна да заеквам като силна жена, това е много труден път."

През 2010 г. Оно каза на Андерсън Купър от CNN в интервю, че въпреки че Бийтълс са били на път да се разделят преди това, хората „не са мислили за това“.

"Мисля, че бях използвана като изкупителна жертва и то много лесна изкупителна жертва. Японка и каквото и да било", каза тя по това време, добавяйки, че смята, че "сексизмът" и "расизмът" също са в игра, защото "САЩ и Великобритания се биеха с Япония през Втората световна война".

В крайна сметка Оно устояла, доколкото можеше, защото любовта между нея и Ленън била толкова силна.

"Джон и аз бяхме толкова близки. Просто бяхме напълно въвлечени един в друг и в нашата работа", каза тя на Купър. „Това беше много по-вълнуващо.“

