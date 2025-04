Матю Макконъхи доведе красивото си семейство на червения килим

► Матю Макконъхи и семейството му посрещнаха гостите на ежегодната гала Mack, Jack & McConaughey, която се състоя за 13-и път тази година

► Актьорът и съпругата му Камила направиха рядка публична поява с трите си деца – 16-годишния Леви, 15-годишната Вида и 12-годишния Ливингстън

► Известното семейство вече може да се похвали не с един, а с двама актьори – Леви съвсем скоро ще направи актьорския си дебют в Way of the Warrior Kid, където ще си партнира с Крис Прат

Матю Макконъхи и Камила Алвес превърнаха червения килим в семейна афера.

55-годишният актьор и 42-годишната му съпруга присъстваха на 13-ата ежегодна гала Mack, Jack & McConaughey заедно с трите си деца – синовете Леви и Ливингстън, и дъщерята Вида.

