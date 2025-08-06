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Велико Търново и десет села са без вода заради авария

Причината е голяма авария на главен водопровод

06.08.2025 | 11:14 ч. Обновена: 06.08.2025 | 11:27 ч. 0
pixabay

pixabay

От ВиК "Йовковци" съобщиха, че Велико Търново и десет села остават без вода до полунощ.

От водоснабдителното дружество в старата столица уточняват, че причината е голяма авария на главен водопровод в землището на квартал "Бузлуджа".

Освен за Велико Търново, водоподаването е преустановено и за селата Самоводене, Беляковец, Леденик, Шемшево, Пушево, Ветренци, Момин сбор, Балван, Ново село и Емен.

"Извиняваме се за възникналите неудобства. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано", посочват от ВиК. 

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