Велико Търново и десет села са без вода заради авария

От ВиК "Йовковци" съобщиха, че Велико Търново и десет села остават без вода до полунощ.

От водоснабдителното дружество в старата столица уточняват, че причината е голяма авария на главен водопровод в землището на квартал "Бузлуджа".

Освен за Велико Търново, водоподаването е преустановено и за селата Самоводене, Беляковец, Леденик, Шемшево, Пушево, Ветренци, Момин сбор, Балван, Ново село и Емен.

"Извиняваме се за възникналите неудобства. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано", посочват от ВиК.