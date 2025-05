Американска професорка завеща 2,8 милиона на бившите си студенти

Тридесет и един души получиха изненадата на живота си, когато разбраха, че бившата им преподавателка от колежа им е завещала по-голямата част от спестяванията си.

Професор Крис Хасолд е преподавала история на изкуството в New College of Florida в Сарасота повече от 50 години. Била е известна със своята нестандартна преподавателска методика и с това, че е изграждала дълготрайни връзки със студентите си, пише The New York Times.

„Тя събираше студенти така, както събираше безкрайни количества книги“, спомня си 49-годишната д-р Никол Арчър – бивша нейна студентка, която днес преподава в университета Монтклеър в Ню Джърси.

Когато Хасолд починала през 2020 г. на 89-годишна възраст, редица от нейните бивши студенти получили известие, че тя им е оставила нещо в завещанието си — макар никой от тях да не знаел какво точно ще получи.

Това, което никой не е подозирал, било, че Хасолд — която никога не се е омъжвала и не е имала свои деца — е натрупала състояние от 2,8 милиона долара. Тя решила да го раздели между 36 души, от които 31 били нейни бивши студенти.

Сумите, които всеки е получил, варирали между 26 000 и 560 000 долара, в зависимост от това колко близка е била тя със съответния студент и доколко смятала, че той се нуждае от помощ.

Бившите ѝ ученици използвали парите за най-различни неща — от медицински разходи до първоначални вноски за закупуване на жилища.

Арчър, една от студентките, които наследили средства от Хасолд, разказва пред The Times, че през август 2021 г. получила пратка от Сарасота — и вътре намерила чек за 100 000 долара.

„Наистина и честно вярвах, че съм прочела грешно сумата. Помня как проследявах числото с пръст, за да се уверя, че съм видяла правилно броя на нулите“, казва тя.

Арчър споделя още, че срещата ѝ с Хасолд като първокурсничка напълно променила живота ѝ.

„Беше, сякаш преживявам най-невероятния момент, който някога съм имала. Тя просто беше себе си. Беше от онези жени, каквито никога не бях срещала преди“, разказва тя.

Хасолд често наричала студентите си „моите деца“. Организирала дълги вечери в местни ресторанти, на които ги питала за мечтите и амбициите им — като същевременно настоявала да мислят практично за това как точно ще ги постигнат, пише People.

„Какво искаш да правиш и как ще стигнеш дотам? Кого обичаш да четеш? Къде преподават тези хора? В чужбина ли? Как ще спестиш пари, за да заминеш?“, спомнят си въпросите ѝ нейните студенти.

Други нейни ученици споделят, че са усещали от Хасолд вид приемане и подкрепа, каквито не са получавали дори в собствените си семейства.

Бившата студентка от New College Кейти Хелмс, на 47 години, се просълзява, когато си спомня за старата си менторка.

„Никога няма да получа от родителите си такова признание, каквото получих от нея. Мисля за нея почти всеки ден“, казва Хелмс, която разкрива, че е куиър жена.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.