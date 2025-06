На фона на семейна драма: Никола и Бруклин наеха същия адвокат като Меган и принц Хари

Бруклин Бекъм и Николa Пелц са наели адвокат, който е работил и с Меган Маркъл и принц Хари, на фона на продължаващото напрежение в семейството на Бекъм, научи списание People.

Според Mail on Sunday, двойката е ангажирала британската адвокатка Джени Афия от кантората "Schillings". Именно тази фирма представлява 30-годишната Пелц и 26-годишния Бекъм, които се ожениха през 2022 година.

Представителите на двойката отказаха коментар, но източник от правните среди заяви пред таблоида: „Няма абсолютно никаква връзка с Меган и Хари. "Schillings" просто е уважавана кантора с широка клиентска база. Парадоксално, неточните медийни публикации доказват защо човек си наема адвокат — за да изясни фактите и да се бори срещу умишлено разпространяваната дезинформация.“

Според Mail on Sunday, Бруклин и Никола са наели Афия за „управление на репутацията си“.

Афия вече е представлявала Меган в делото ѝ за нарушаване на личното пространство и авторски права срещу издателите на Mail on Sunday. Освен това е участвала в документалния филм на BBC "The Princes and the Press".

Тогава — с позволението на Меган — адвокатката коментира твърденията, че херцогинята на Съсекс е тормозила служители след брака си с Хари, което офисът ѝ категорично е отричал през годините.

Афия също така представляваше Хари по време на съдебното му дело в Лондон през април, свързано със спор относно мерките за сигурност в Обединеното кралство — дело, което той загуби.

Новината идва малко след като Бруклин и Никола присъстваха на вечеря в Монтесито, Калифорния, където също така бяха и Хари и Меган. Според световните медии, вечерята е била групово събиране в дома на близки приятели на Меган и Хари — главния изпълнителен директор на Paramount Pictures Брайън Робинс и съпругата му Трейси Робинс. Двойката не е била поканена лично от херцога и херцогинята на Съсекс.

„Бруклин и Никола бяха поканени още преди серията глобални тържества за рождения ден на Дейвид, така че съвпадението във времето е напълно случайно. Въпреки че беше интимно събиране, присъстваха и други гости, включително известни личности и филмови продуценти. Бруклин и Никола много се забавляваха и останаха с отлични впечатления от Хари и Меган, които бяха особено мили, сърдечни и щедри“, сподели източник пред People.

Преди да излезе новината за вечерята, спосанието съобщи миналия месец, че Бруклин и Никола са в обтегнати отношения с родителите му — Виктория и Дейвид Бекъм.

„Има напрежение между Бруклин, Никола и семейството“, каза тогава източник.

Двойката видимо отсъства от последните семейни събития на Бекъм, включително и от празненството за 50-ия рожден ден на Дейвид, макар че са били поканени.

„Отношенията определено не са непоправими. Семейството го обича и винаги е насреща за него. Просто са наранени и разочаровани, че в момента той изобщо не участва в семейния живот“, добави източникът.

