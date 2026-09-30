Роди се бебето на Дилън Спраус и Барбара Палвин

Барбара Палвин и Дилън Спраус станаха родители за първи път

! 32-годишната моделка е дарила 34-годишния актьор с дъщеря по-рано през месеца. От публикация в Instagram се намеква, че бебето се е родило на 7-и септември, когато в САЩ се отбелязва Деня на труда.

Звездите споделиха общ пост, на който позират с новороденото. Вижда се как Барбара, Дилън и момиченцето гледат бейзбол по телевизията. И тримата са с екипи на Los Angeles Dodgers.

"Приехме Деня на труда буквално тази година", гласи текстът към публикацията. Двамата не издават повече подробности за бебето и раждането.

Влюбените веднага бяха затрупани с поздравления.

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