Най-добрите и най-разкрепостените визии на наградите на MTV

Церемонията на видео-музикалните награди на MTV винаги събира най-големите звезди от света на музиката и модата. И тази година не беше изключение.

От Charli xcx до Тейлър Суифт – най-актуалните звезди се появиха на червения килим с визии, които приковаха вниманието.

За първата си светска поява като омъжена жена Тейлър Суифт блесна в тоалет на Tamara Ralph Couture и с множество пръстени. Тя обаче не беше единствената, която сияеше под ярките светлини на синия килим.

Тейяна Тейлор и Slayyyter се откроиха с интересни текстурирани тоалети, докато Sombr се появи без риза.

А ето и кои бяха най-впечатляващите визии на синия килим в Лос Анджелис, за които ще говорим още дълго време.

Тейлър Суифт

Тейлър Суифт, която се завърна на церемонията на MTV за първи път от 2024 година насам, за да получи първото по рода си отличие за артистичен директор, избра рокля на Tamara Ralph Couture с черно горнище с висока яка и блестяща сребриста пола, съчетана с обеци на Leviev и диамантен пръстен на Etho Maria.

Тейяна Тейлор

Актрисата Тейяна Тейлор беше поканена на церемонията, за да връчи една от наградите и за пореден път показа безупречния си стил. Тя се появи с прозрачна рокля тип палто на Zuhair Murad Couture, която включваше богата бродерия и пера по подгъва, маншетите и яката.

Вижте галерия от събитието на Tialoto.bg