Рецептата Dnes: Кекс с шоколад и шипков мармалад

Опитайте този ароматен и лесен за приготвяне кекс.

Съставки:

3 яйца

80 г захар

130 г олио

200 г брашно тип 00

60 г царевично нишесте

230 г мармалад от шипки

80-100 мл вода

1 пакетче ванилова захар

1 пакетче бакпулвер

50 г нарязан шоколад

настъргана портокалова кора

Приготвяне:

Разбийте яйцата със захарта и ваниловата захар, портокаловата кора, докато получите светла и пухкава смес.

Продължавайки да разбивате, добавете мармалада от шипки, а след това постепенно налейте олиото на тънка струя.

Прибавете брашното и царевичното нишесте и разбийте до получаване на еднородна смес. Добавете водата и накрая бакпулвера.

Когато получите хомогенно тесто, може да добавите и шоколада.

Изсипете тестото в намазнена и набрашнена форма за кекс.

Чукнете леко дъното на формата в твърда повърхност няколко пъти, за да излязат евентуалните въздушни мехурчета от тестото.

Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 40–50 минути или до готовност.

Оставете готовия кекс да се охлади напълно, преди да го извадите от формата и да го прехвърлите в чиния за сервиране.

По желание поръсете с пудра захар.

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