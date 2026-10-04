Рецептата Dnes: Кекс с шоколад и шипков мармалад

Опитайте този ароматен и лесен за приготвяне кекс.
Съставки:
- 3 яйца
- 80 г захар
- 130 г олио
- 200 г брашно тип 00
- 60 г царевично нишесте
- 230 г мармалад от шипки
- 80-100 мл вода
- 1 пакетче ванилова захар
- 1 пакетче бакпулвер
- 50 г нарязан шоколад
- настъргана портокалова кора
Приготвяне:
- Разбийте яйцата със захарта и ваниловата захар, портокаловата кора, докато получите светла и пухкава смес.
- Продължавайки да разбивате, добавете мармалада от шипки, а след това постепенно налейте олиото на тънка струя.
- Прибавете брашното и царевичното нишесте и разбийте до получаване на еднородна смес. Добавете водата и накрая бакпулвера.
- Когато получите хомогенно тесто, може да добавите и шоколада.
- Изсипете тестото в намазнена и набрашнена форма за кекс.
- Чукнете леко дъното на формата в твърда повърхност няколко пъти, за да излязат евентуалните въздушни мехурчета от тестото.
- Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 40–50 минути или до готовност.
- Оставете готовия кекс да се охлади напълно, преди да го извадите от формата и да го прехвърлите в чиния за сервиране.
- По желание поръсете с пудра захар.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.