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Рецептата Dnes: Кекс с шоколад и шипков мармалад

Ароматен и вкусен

04.10.2026 | 15:58 ч. Обновена: 04.10.2026 | 15:58 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Опитайте този ароматен и лесен за приготвяне кекс. 

Съставки:

  • 3 яйца
  • 80 г захар
  • 130 г олио
  • 200 г брашно тип 00
  • 60 г царевично нишесте
  • 230 г мармалад от шипки
  • 80-100 мл вода
  • 1 пакетче ванилова захар
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 50 г нарязан шоколад
  • настъргана портокалова кора

Приготвяне:

  • Разбийте яйцата със захарта и ваниловата захар, портокаловата кора, докато получите светла и пухкава смес.
  • Продължавайки да разбивате, добавете мармалада от шипки, а след това постепенно налейте олиото на тънка струя.
  • Прибавете брашното и царевичното нишесте и разбийте до получаване на еднородна смес. Добавете водата и накрая бакпулвера.
  • Когато получите хомогенно тесто, може да добавите и шоколада. 
  • Изсипете тестото в намазнена и набрашнена форма за кекс. 
  • Чукнете леко дъното на формата в твърда повърхност няколко пъти, за да излязат евентуалните въздушни мехурчета от тестото.
  • Печете в предварително загрята на 180°C фурна за около 40–50 минути или до готовност. 
  • Оставете готовия кекс да се охлади напълно, преди да го извадите от формата и да го прехвърлите в чиния за сервиране. 
  • По желание поръсете с пудра захар.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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