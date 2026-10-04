Никой не яде люто като българина - Николай Филипов покори световния връх

Николай "Papaworm" Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire. Българинът спечели титлата на 3 октомври след тежък директен двубой с трикратния световен шампион и рекордьор на Гинес Стивън "Fiery Redd" Кърган.

Финалът се проведе пред публика на Sofia Chilli Fest 2026 във фермата на Chilli Hills край село Лозен.

Двамата преминаха през 14 рунда в продължение на 1 час и 38 минути. Всеки от тях изяде над 76 състезателни люти чушки - рекорд за световен финал.

Чушки над 1,5 млн. Сковила и сосове над 6 млн.

За финала League of Fire беше подготвила чушки с лютивост над 1,5 млн. единици по скалата на Сковил.

Сред изпитанията имаше и два рунда със специално приготвени сосове, надхвърлящи 6 млн. Сковила.

След близо 100 минути битка победителят беше определен в първия скоростен рунд - Филипов надделя и спечели световния шампионски колан.

"Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това - за мен, но и за България", заяви той след победата.

Победи трикратен световен шампион

Съперникът му Стивън "Fiery Redd" Кърган пристигна в България като действащ трикратен световен шампион на League of Fire.

Само дни преди финала американецът постави и световен рекорд на Гинес, след като изяде 50 чушки Ghost Pepper за по-малко от пет минути.

Филипов също вече има сериозна история в състезанията по ядене на люто. Той е двукратен носител на Софийския колан на League of Fire - през 2024 и 2025 г.

През 2025 г. поставя световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Carolina Reaper - 4 минути и 32 секунди.

Стотици отхапаха люта чушка в подкрепа на българина

Минути преди финала стотици посетители на Sofia Chilli Fest се включиха в "Голямото люто отхапване" - опит за световен рекорд за най-много хора, отхапали люта чушка едновременно.

Инициативата беше организирана в подкрепа на Филипов преди битката му за световната титла.

Финалът беше воден от основателя на League of Fire UK Chilli Queen Шахина Уасийм и излъчван на живо за почитателите на състезанията по ядене на люто по света.

"България има световен шампион по ядене на люто! Бяхме свидетели на исторически момент", заяви Александър Кюркиев - Сандо, създател на Chilli Hills и организатор на Sofia Chilli Fest.

Фестивалът продължава и днес, 4 октомври, във фермата на Chilli Hills край Лозен - вече със световния шампионски колан на League of Fire в България.