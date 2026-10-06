Тенденции при маникюрите за октомври

Октомври е тук! Един от най-уютните и красиви месеци на годината. Есента е в разгара си и напомня за магията си. Навсякъде има накапали листа в жълто, оранжево, червено, кафеникаво. Времето е по-хладно, но има и топлите следобеди на златната есен. Тиквеният аромат се носи навсякъде и чакаме вълнуващия празник Хелоуин. С какъв маникюр да блеснете през красивите есенни дни и уютните есенни вечери? Вижте тенденциите, според британския "Cosmopolitan".

Бургундско червено

Едва ли сте изненадани. Този цвят се завръща всяка есен още от 3 години насам. Сега стана хитов още през ранната есен, макар да се свързва с по-дълбоката такава. Просто този интересен нюанс - виненочервено с леки лилави оттенъци е абсолютният символ на сезона. Дълбок, леко лъскав, малко вампирски - в тон с есенните и хелоуински настроения, с любимата напитка за студените месеци - червено вино. Стои стилно и е хит и за късната есен.

Маслинен хром

Още един цвят, който напоследък става модерен през всяка есен. Маслиненото зелено пък е повече символ на ранната есен, когато още е по-топло, слънчево, листата са между зелено и жълто. В първите седмици на октомври - това е перфектен избор. Това е земен нюанс, по-блед и заглушен, но стои любопитно - смесица от зелено и жълто. Не е толкова изпъкващ като оранжевото и бургундското, именно затова е изискан. Но заложете на по-лъскаво маслинено зелено, особено за важни поводи.

Духчета

Все пак, навлизаме в зловещ период. Есента е мистериозен сезон - със захлаждането, ранното стъмняване, мъглите, красивите нападали листа. И естествено - с празника Хелоуин. Цялото това фатално и магнетично настроение се отразява и на маникюра. Дори Хелоуин да е в края на месеца, през цялото време може да блеснете с маникюр с бели духчета. Най-добре е те да са минималистични и да са разположени в горната част на ноктите - да стои като френски маникюр. Така маникюрът е едновременно сладък и призрачен, интересен.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net