Роналдо към Меси: Прегръщам те, Лео

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо реагира с емоционално послание в една от социалните мрежи на публикция на аржентинския гений Лионел Меси, посветена на оттеглянето му от националния отбор на Аржентина.

"Лео, толкова години защитаваше честта на своята страна – твоето наследство ще остане завинаги. Моето огромно и дълбоко уважение за всичко, което успя да постигнеш с Аржентина. Прегръщам те“, написа Роналдо в посланието си.

Вчера Меси изигра последния си мач с екипа на Аржентина.