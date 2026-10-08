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Роналдо към Меси: Прегръщам те, Лео

Португалската звезда поздрави трогателно големия си съперник

08.10.2026 | 08:33 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо реагира с емоционално послание в една от социалните мрежи на публикция на аржентинския гений Лионел Меси, посветена на оттеглянето му от националния отбор на Аржентина.

"Лео, толкова години защитаваше честта на своята страна – твоето наследство ще остане завинаги. Моето огромно и дълбоко уважение за всичко, което успя да постигнеш с Аржентина. Прегръщам те“, написа Роналдо в посланието си.

Вчера Меси изигра последния си мач с екипа на Аржентина.

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