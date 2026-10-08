Тайната на дългия живот - да си жена от Сардиния, където 13,8% от дамите достигат 100 г.

Тайната на дълголетието се крие в това да си жена - и по-конкретно, жена от определена част на Сардиния. Поне до такова заключение води проучване за столетниците в малко планинско селище на италианския остров.

Сардиния стана известна като място, благоприятстващо дълголетието - особено при мъжете - през 1999 г., когато група отдалечени села по склоновете на централните и източните провинции на острова бяха включени в списъка на петте световни "сини зони" - географски райони с висока концентрация на столетници.

Сега изследователите посочват Болотана - селище в района Марджине в централната част на острова, разположено на около 110 км от първоначалната "синя зона" - като нов потенциален кандидат, тъй като там всяка година се появяват столетници, като тази тенденция се движи предимно от жените.

Проучване, проведено от преподаватели от Университета в Сасари (Сардиния) и Университета на Алабама в Бирмингам (САЩ) и публикувано в научното списание "Frontiers in Aging", установи, че 13,8% от жените в селото, достигнали 70-годишна възраст, доживяват до 100 години. Това отрежда на селището второ място в света по дълголетие при жените, веднага след Хонконг, пишат от The Guardian.

За сравнение, в Италия - където броят на столетниците се е увеличил повече от два пъти от 2009 г. насам - 3,5% от жените, достигнали 70-годишна възраст, успяват да преминат границата от 100 години.

Изследователите анализираха данни за хора, родени в Болотана между 1900 и 1925 г., и установиха, че 38 от тях са живели над 100 години, което прави показателя за дълголетие с 57% по-висок от средния за Италия.

Проучването е започнало през 2024 г., като към миналата година в Болотана е имало 12 столетници при население от 2266 души - което е приблизително 12 пъти повече от средния показател за Сардиния. Оттогава шестима са починали, а останалите шестима са все жени, като две от най-възрастните са на 102 години. Очаква се още жители да достигнат тази забележителна възраст до края на настоящата година и през 2027 г.

Резултатите показват също, че в сравнение с останалите четири "сини зони" в света - Окинава (Япония), полуостров Никоя (Коста Рика), Икария (Гърция) и Лома Линда (Калифорния, САЩ) - зоната в Сардиния се разраства.

"Важното е, че за първи път от повече от 25 години откриваме място на дълголетие извън традиционната "синя зона" в Сардиния", заяви пред The Guardian Джовани Марио Пес - водещият учен в проучването и съавтор на концепцията за "сините зони". "Но макар Болотана да споделя същите характеристики, тя е още по-уникална. Докато в първоначалната зона се наблюдаваше необичаен баланс между половете, тук преобладава дълголетието при жените."

Пес отбеляза, че макар отдавна да е доказано, че жените живеят по-дълго поради биологични причини, "изключителното тук е, че дълголетието на жените в Болотана е три пъти по-голямо от това на повечето жени на Запад".

Пес - самият той от Сардиния, чийто прадядо е доживял до 110 години, а майка му е на 101 - отказа да прави предположения относно тайните на дълголетието в селото, като заяви, че проучването се е ограничило до "констатиране на съществуването на феномена".

Въпреки това, след като прекарва време с жизнените столетнички там, той споделя, че най-силно впечатление му правят "много интензивните и истински социални връзки", поддържани през целия им живот.

Той дава за пример 101-годишната Джована Марас, която живее със сестра си.

"Те живеят заедно, готвят заедно и общуват свободно помежду си", обяснява Пес. "Нямаше абсолютно никакви признаци на когнитивен упадък."

Франческо Манкони, кметът на Болотана, предложи няколко теории

"Не съм учен, но вероятно става въпрос за съвкупност от фактори", заяви той пред "Corriere della Sera", като посочи чистия и здравословен хранителен режим - макар да отбеляза, че никой не се лишава от "seada" (традиционен местен сладкиш със сирене) или "mustazzolus" (пикантна бисквита, често консумирана на закуска).

Непокътнатата природа около селището също може да играе роля, добавя Манкони, както и физическата активност, въпреки че в Болотана няма фитнес зала.

"Възрастните хора винаги са вървели много, понякога по 20 км на ден. И бих казал, че това са били предимно жени."

Към ноември 2025 г. официалната статистика показва, че в Италия има 23 548 жители на възраст 100 или повече години - с 2000 повече в сравнение с предходната година. Сред онези, които са прехвърлили стоте години през миналата година, 82,6% са жени.

Жените преобладават и сред 724-мата италианци на възраст 105 и повече години, както и сред 19-те "суперстолетници" - хората на възраст над 110 години.