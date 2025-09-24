Суперстолетник дава на учените представа за тайните на здравословната старост

Деветинагодишната актриса Дама Джоан Колинс може би е била на прав път, когато е заявила, че „възрастта е просто число“.

Най-задълбоченото досега потапяне в биологията на суперстолетника разкри, че дори екстремна старост може да бъде достигната, без мозъкът непременно да се колебае или обичайните заболявания да се натрупат.

Лекари в Испания проведоха обширен набор от тестове върху Мария Браняс Морера, която беше най-възрастният човек в света, преди да почине на 117 години миналата година.

Те откриха, че макар тялото ѝ да показва ясни признаци на екстремна старост, редица биологични фактори я предпазват от болестите, които обикновено измъчват последните години от живота ѝ.

„Общото правило е, че с напредване на възрастта се разболяваме все повече, но тя беше изключение и искахме да разберем защо“, каза д-р Манел Естелер от Изследователския институт за левкемия „Хосеп Карерас“ в Барселона. „За първи път успяхме да отделим това да си стар от това да си болен.“

В годините преди смъртта си Браняс поканила лекари да я изследват, за да разберат защо е достигнала толкова дълбока старост. Родена в Сан Франциско през 1907 г., Браняс се преместила в Каталуния през 1915 г. и преживяла две световни войни, Испанската гражданска война и пандемията от Covid, възстановявайки се от вируса на 113-годишна възраст.

Естелер и колегите му са взели проби от кръв, слюнка, урина и изпражнения, събрани година преди смъртта на Браняс, за да изградят подробна картина на нейната биология. Тестовете са се задълбочили в нейната генетика и степента, до която различни гени са били включвани и изключвани; Разновидностите и нивата на протеини в кръвта ѝ, продуктите от разграждането от реакции в тялото ѝ и разнообразието от микроби в червата ѝ.

Сред множество открития, те открили, че защитните капачки, наречени теломери, в краищата на хромозомите на Браняс са изключително къси, ясен знак за старост в клетките ѝ. Имунната ѝ система също показва признаци на старост, е склонна към възпаления и е придобила мутации, водещи до левкемия.

Но Браняс изглежда е била добре защитена. Теломерите се скъсяват всеки път, когато клетките се делят, а нейните са били толкова къси, че може би са я предпазили от рак, като са ограничили количеството, което клетките продължават да се делят, каза Естелер.

Внимателният поглед върху нейната ДНК разкрива генни варианти, които предпазват сърдечните и мозъчните ѝ клетки от болести и деменция. Тя е имала ниски нива на възпаление в цялото си тяло, което е намалило риска от рак и диабет, както и ефективен метаболизъм на холестерола и мазнините.

„Всичко това е критично, защото е свързано със заболявания, типични за възрастните хора, които накрая те убиват“, каза Естелер.



След това екипът се обърна към епигенетичните часовници, които разглеждат моделите на генната експресия, за да оцени биологичната възраст на Браняс.

„Тя беше поне с 10 до 15 години по-млада от хронологичната си възраст“, каза Естелер. Нейният чревен микробиом също беше много млад за възрастта ѝ, с изобилие от Bifidobacterium, което също се счита за полезно за здравето.

Дългият ѝ живот обаче не се дължеше изцяло на генетика. Браняс не беше с наднормено тегло, ядеше много кисело мляко и не пушеше, нито пиеше. Тя имаше добър социален живот с приятели и семейство наблизо. Всичко това със сигурност е помогнало, на мнение е Естелер.

Той се надява, че богатството от информация ще помогне на учените да разработят нови лечения, за да поддържат хората здрави в напреднала възраст

„Можем да разработим лекарства, които да възпроизвеждат ефектите на добрите гени“, каза той. „Родителите на Мария са ѝ дали много добри гени, но не можем да избираме родителите си.“

Проф. Жоао Педро де Магаляйнш от университета в Бирмингам каза:

„Тези отклонения в дълголетието биха могли да дадат представа как да остаряваме по-грациозно. Ако можехме да разберем кои специфични гени са свързани с изключителното човешко дълголетие и здравословната старост, това би могло да даде насоки за механизмите на стареене, както и за лекарствени цели, за да се разработят интервенции, които позволяват на всеки.“