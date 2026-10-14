От незавършената пиеса на Лорка до Кан: "Черното топче" пристига на "Синелибри"

Филмът "Черното топче" на испанското режисьорско дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси, известно като Лос Хавис, ще бъде представен пред българската публика в рамките на 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри". Продукцията, вдъхновена от незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка, вече е получила редица фестивални отличия и е избрана за официалното предложение на Испания за наградата "Оскар" за най-добър международен филм.

"Черното топче" проследява съдбите на три поколения хомосексуални мъже в три различни исторически периода. Историята преминава от Испания в навечерието на Гражданската война до съвременността, като поставя акцент върху любовта, общественото отхвърляне, политическото насилие и семейните травми.

В центъра на филма са отношенията между хора, изправени пред ограниченията на времето и обществото, в което живеят. Трите сюжетни линии постепенно се преплитат, изграждайки разказ за неизречените чувства, пропуснатите възможности и стремежа към лична свобода.

От незавършената пиеса на Лорка до големия екран

В основата на "Черното топче" стои едноименната незавършена пиеса на испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка, от която са запазени само няколко страници.

Друго вдъхновение за сценария е драматургичната творба "Тъмният камък" на Алберто Конехеро.

Лорка е убит през 1936 г., в началото на Испанската гражданска война, без да успее да завърши произведението си. Близо девет десетилетия по-късно Лос Хавис се обръщат към неговото литературно наследство, за да изградят нова история, която разглежда темите за идентичността, любовта и обществените ограничения.

Присъствието на Лорка във филма не се изчерпва с литературната основа. Неговото творчество и историческата епоха, в която е живял, са важна част от тематичния и емоционалния контекст на продукцията.

Пенелопе Крус и Глен Клоуз сред звездите на филма

Актьорският състав включва Алваро Лафуенте Калво и Мигел Бернардо, чиито персонажи са сред основните двигатели на историята.

В продукцията участват и две утвърдени имена в световното кино - Пенелопе Крус и Глен Клоуз.

Круз влиза в ролята на певицата Нене Ромеро, като една от запомнящите се сцени във филма е свързана с нейно музикално изпълнение.

С продължителност от 155 минути "Черното топче" съчетава три исторически периода, различни сюжетни линии и музикално оформление, което има съществена роля в изграждането на атмосферата.

Над 20 минути овации в Кан и международни отличия

Световната премиера на "Черното топче" се състои в конкурсната програма на 79-ия Международен филмов фестивал в Кан, където според предоставената от "Синелибри" информация филмът е посрещнат с над 20-минутни овации.

Режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амброси получават наградата за най-добра режисура, която поделят с Павел Павликовски.

Продукцията печели и награди на публиката на международните филмови фестивали в Сан Себастиан и Торонто.

Според представените от организаторите данни филмът има оценка около 8 от 10 в IMDb и 92% одобрение в Rotten Tomatoes.

"Черното топче" е избран и за официалното предложение на Испания за наградата "Оскар" в категорията за най-добър международен филм. Това обаче не означава автоматична номинация, тъй като предстои селекцията на Американската филмова академия.

"Черното топче" идва в България със "Синелибри"

Българската публика ще има възможност да гледа филма на голям екран в рамките на 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри", който ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември.

Присъствието на "Черното топче" в програмата е част от традиционния фокус на фестивала върху връзката между литературата и киното.