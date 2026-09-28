От Салман Рушди до Анжел Вагенщайн: Документалното кино на Синелибри 2026

Документални филми, посветени на Салман Рушди, Сири Хуствет, Джак Керуак и Анжел Вагенщайн, са сред акцентите в програмата на 12-ото издание на кино-литературния фестивал Синелибри. Фестивалът ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември.

Пет заглавия ще се състезават за наградата за най-добър документален филм, а журито е в състав Ралица Големанова, Мартин Геновски и Георги Тошев.

Ралица Големанова е продуцент и сценарист и член на Европейската филмова академия. Сред проектите ѝ е документалният филм "Нямаш място в нашия град" на Николай Стефанов, а в момента работи по български и международни продукции, сред които "Блокова вселена" на Стефан Командарев.

Мартин Геновски е режисьор, сценарист и продуцент, доктор по киноизкуство и преподавател в НАТФИЗ. Сред филмите му са "Съдия след игото", "Заведи ме вкъщи", "Ева" и "Баба и Меца".

Георги Тошев е журналист, телевизионен продуцент и документалист, автор на биографични книги и десетки филми за известни личности, сред които Лив Улман, Силви Вартан, Соня Йончева и Стефан Данаилов.

Пет филма в документалния конкурс

Сред претендентите за наградата е "Нож: Размисли след опит за убийство" на носителя на "Оскар" Алекс Гибни. Филмът е вдъхновен от едноименното автобиографично есе на Салман Рушди и разглежда темите за насилието, прошката и свободата на словото.

В конкурса участва и германско-швейцарската продукция "Танц около себе си", посветена на писателката Сири Хуствет и нейния съпруг Пол Остър, който умира по време на снимките. Започнал като портрет на Хуствет, филмът постепенно се превръща в разказ за любовта, болестта, уязвимостта и скръбта.

"Пътят на Керуак: Пулсът на едно поколение" на Ебс Бърнау се връща към Джак Керуак и неговата книга "По пътя". Филмът разглежда идеите за свобода, автентичност и непосредствено човешко общуване през погледа на съвременната дигитална епоха.

"Пепел" съчетава документални кадри и анимация и е вдъхновен от книгата "Самозванецът" на Хавиер Серкас. Режисьорът Ойер Плаза разказва историята на Франтишек Сухи и неговия син, които рискуват живота си, за да съхранят праха на близо 2200 жертви на нацизма.

Петото заглавие е "Целувка за лека нощ" – копродукция на Литва, Естония и България, посветена на литовската еврейка Ирена Вейсайте. Филмът проследява живота на театроведа, специалист по немскоезична литература и активист за човешки права на фона на войните и репресиите на XX век. На прожекцията на 31 октомври от 17:30 ч. в кино "Влайкова" ще присъства режисьорката Гидре Жиките.

Победителят в документалния конкурс ще бъде обявен на 3 ноември в зала 1 на НДК след връчването на наградите в конкурса за майсторска игрална адаптация на книга.

Вечерта ще продължи с предпремиерна прожекция на новия филм на Павел Павликовски "Отечество". Режисьорът ще присъства на събитието и ще получи специална награда.

Още пет документални заглавия извън конкурса

Извън състезателната програма ще бъдат представени още пет филма.

"Фрост и мечетата" на норвежкия режисьор, сценарист и фотограф Асгеир Хелгестад разглежда последиците от климатичните промени върху Свалбард. Премиерата е на 26 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното в присъствието на автора.

"Пътешествията на Достоевски" ще бъде показан на 2 ноември от 18:00 ч. в кино "Люмиер". Филмът проследява перипетиите на Дмитрий, потомък на Фьодор Достоевски. След прожекцията ще има кратка дискусия с режисьора Павел Павликовски, модерирана от Георги Господинов.

Новият филм на Станислава Айви "Юли" ще има премиера на 8 ноември от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала". Продукцията е посветена на паметта, надеждата и способността на музиката да свързва хората.

На 7 ноември от 18:30 ч. в Дома на киното ще има и специална прожекция на "Епохата L’Europeo", посветена на 80-годишнината от създаването на легендарното списание. На събитието ще присъства екипът на филма.

Премиера на филм за Анжел Вагенщайн навръх рождения му ден

Специален акцент в програмата е националната премиера на "Петокнижие Анжелово", посветен на писателя, сценарист и общественик Анжел Вагенщайн.

Прожекцията ще бъде на 17 октомври, рождения ден на Вагенщайн, от 17:30 ч. в кино "Люмиер".

Заглавието на филма е препратка към "Петокнижие Исааково" – част от романовия триптих на писателя.

Филмът на режисьора Лъчезар Аврамов проследява различни страни от живота и творчеството на Вагенщайн, чието име стои като сценарист в над 50 кинопродукции. Продукцията разглежда и политическите му убеждения, гражданските му позиции и личността му извън литературното и филмовото наследство.