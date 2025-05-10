Облачно време в съботния ден

Облачно време ни очаква в съботния ден. На много места, предимно на юг и изток, ще продължи да вали дъжд. Код жълто за значителни количества валежи е обявен в Южна България, като в областите Ямбол и Бургас предупреждението е от втора степен, код оранжево, за възможни количества до около 60 литра на кв. метър. Вятърът ще бъде умерен от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София – около 15.

По Черноморието ще бъде облачно, с превалявания от дъжд. Над Южното Черноморие валежите ще са значителни, придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат около 13 градуса, температурата на морската вода е около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига 3 бала.

В планините също ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, който на височина над 2000 метра ще се обръща в сняг. Вятърът ще бъде умерен от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 2. / БГНЕС