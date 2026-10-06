Шишков: Спряхме мантинелите от определени фирми и срещу нас започна атака

Спряхме мантинелите от определени фирми и срещу нас започна атака. Това каза за БНТ регионалният министър Иван Шишков относно скандала около обществените поръчки за мантинели и твърденията за натиск върху доскорошния директор на „Автомагистрали“.

"Случаят с монтажа на мантинелите и оставката на шефа на "Автомагистрали" аз мисля, че го казах много ясно при много ваши колеги – личен избор, лични причини. Аз не смятам, че трябва да ровим в личното пространство на хората", каза още той.

Шишков определи като атака твърденията за натиск върху доскорошния шеф на „Автомагистрали“ за монтиране на мантинели без договор, без проекти, без сертификат.

"Може да се окаже, че опозицията си има говорители. И тези говорители не са политически лица. Знаете много добре, че има определени неправителствени организации, които започнаха тази атака. Които внушаваха включително на хората как имат информация. Включително първоначално излезе информация даже, че има конфликт с ръководството на АПИ, което няма нищо общо с реалността. Виждате ли как създават слуховете? И как създават атаките. Много правилно казахте. Това е атака. И тя по никакъв начин няма нищо общо с реалността", добави Шишков.

Според министър Шишков целта на подобни атаки е ясна.

"Ами, направете си една сметка. Че в момента, в който спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми, които влязоха в криминалните хроники, които влязоха, за да не кажа още по-далече, защото цялото общество разбра какво се е случило, изведнъж започва атака за това, че ние ще монтираме мантинели не от тези фирми. И неслучайно министър Демерджиев почти го доказва в Народното събрание. Аз съм сигурен, че то ще бъде доказано. И то в момента, в който ние спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, се оказва, че започваме да бъдем атакувани. Всеки човек може да си направи тази сметка."