Минималната заплата се определя по остарели данни, а цените растат

Издръжката на живота трябва да бъде един от основните критерии при определянето на минималната работна заплата. За това настоя омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея решенията за доходите се вземат въз основа на неактуални статистически данни, които не отразяват поскъпването на стоките и услугите.

"Само след три месеца ще бъдем в 2027 година. През 2026 г. влязохме в еврото, всички усещаме как цените се вдигнаха. Говорим за горива, за хранителните стоки в магазините и в същото време вземаме решения, които се основават на неактуални статистически данни", коментира Делчева в ефира на Bulgaria ON AIR. "Моята препоръка към правителството е издръжката на живота да бъде един от основните критерии, които се вземат предвид, когато се определя минималната заплата, защото покупателната способност на гражданите ще зависи от това", подчерта тя.

Промените при бързите кредити са "козметични"

Омбудсманът приветства предвидената в законодателните промени забрана за психически тормоз над длъжници, но определи ограниченията върху оскъпяването на бързите кредити като недостатъчни.

"Голяма част от жалбите бяха насочени точно към това – телефонните обаждания посред нощ, притесняването на хората на работното място", обясни Делчева.

По отношение на разходите по кредитите тя заяви: "Да, има някаква малка разлика, но според мен тя все още е козметична". Делчева настоя за по-строг таван на разходите и обърна внимание на хората с онкологични заболявания, чиито медицински досиета се проверяват до десет години назад при кандидатстване за застраховка на кредит. Като положителна промяна Делчева посочи възможността кредиторите да проверяват дали кандидатите за заем са вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица.

AI при проверките на ТЕЛК

Делчева предупреди за рисковете от използването на изкуствен интелект при вземането на решения, които засягат правата на гражданите. По думите ѝ AI вече се използва за изготвяне на жалби и понякога на отговори, но по-сериозната опасност е институциите да започнат да разчитат на автоматизирани системи за решения, засягащи човешки съдби. Тя коментира законопроект, преминал на първо четене, който предвижда възможност за проверки на ТЕЛК чрез изкуствен интелект.

"Не може да оставяме система с изкуствен интелект да взема решения за нашия живот. Това е изключително опасно. Може да се засегнат правата на човека". "Нека го използваме за анализ на данни, но в никакъв случай да не взема решения вместо нас", призова омбудсманът.

Делчева посочи, че някои граждани чакат между осем месеца и година за ТЕЛК.

"Те имат нужда от личен асистент, от лекарства, от помощни средства. Когато тази малка помощ не стига до тях, те са оставени в нищета", предупреди тя.

Омбудсманът настоя и за актуализиране на помощите за деца с 90% и по-висока степен на увреждане, както и за промяна на правилата, позволяващи част от подкрепата им да бъде отнемана при ползване на личен асистент.

Над 200 жалби за ремонтите на "Топлофикация София"

От 13 септември в институцията на омбудсмана са постъпили над 200 жалби за ремонтите на "Топлофикация София" в източните квартали на столицата.

"На тези ремонти не им се вижда краят. Те се удължават постоянно. Гражданите нямат информация защо това се случва така и кога ще приключат", заяви Делчева.

Делчева съобщи, че отново е сезирала КЕВР с искане "Топлофикация София" да изплати компенсации на гражданите, засегнати от продължаващите ремонти.

Тя припомни, че през януари регулаторът е разпоредил дружеството да компенсира жителите на "Дружба" заради продължителните прекъсвания на топлоподаването, но "Топлофикация София" обжалва решението.

"Започва сезонът. "Топлофикация" очевидно не е готова за него", каза омбудсманът.