Руски дрон е повредил защитния корпус срещу радиация на АЕЦ "Чернобил" ВИДЕО

"Руска атака с дрон тази нощ нанесе сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в атомната електроцентрала в Чернобил", съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите на държавния глава бойният безпилотен самолет е ударил корпуса около разрушения енергоблок на централата, като е предизвикал пожар, който междувременно е бил потушен.

"Според направените тази сутрин измервания равнището на радиация не се е повишило", добави Зеленски.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

