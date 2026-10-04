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Зеленски: Украйна тества ракета „Ника“ и прехващач SPYS срещу дронове с реактивен двигател

Германско-украинската разработка е преминала успешно изпитание

04.10.2026 | 23:01 ч. Обновена: 04.10.2026 | 23:03 ч. 0
Снимка: Украинформ

Снимка: Украинформ

Украйна тества малката ракета „Ника“ и високоскоростния дрон SPYS, разработен съвместно с Германия, за прихващане на руски безпилотни летателни апарати с реактивен двигател.

Президентът Володимир Зеленски направи това изявление по време на разговор с медиите, цитиран от Укринформ.

„Важно е, че днес чухме за изпитанието на нашия нов прехващач – германско-украинският прехващач SPYS. Изпитанието беше успешно. Благодарим на Quantum System“, каза държавният глава.

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Той също така заяви, че Украйна „разработва нова малка ракета „Ника“, за да противодейства на „самоубийствени дронове“ с реактивен двигател“.
„И германците, и ние реагираме положително. Ще бъдат проведени тестове. Засега виждаме какви биха могли да бъдат положителните резултати“, каза Зеленски.
Володимир Зеленски по-рано заяви , че Украйна унищожава около 57% от реактивните дронове и между 85% и 90% от конвенционалните дронове, а също така тества пет модела дронове-прехващачи.

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Тагове:

Зеленски Украйна тества ракета Ника прехващачи SPYS дронове
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