Експерти: Атаките срещу кораби в Черно море са безспорна ескалация

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са безспорна ескалация, а България трябва да реагира внимателно, но и категорично, така че да не допусне превръщането на Черно море в „мъртво море“. Това заявиха по Нова телевизия журналистите Чавдар Стефанов и Валерий Тодоров.

Според Тодоров предпазливостта на българските власти да не посочват конкретен извършител на атаките е разбираема, тъй като вече е имало случаи, при които първоначалните оценки са се оказвали погрешни. „Имаше няколко случая, в които така се идентифицираха от едната страна, пък се оказа, че истината е друга. Може би тази предпазливост изглежда оправдана“, коментира той.

В същото време обаче вероятността поне един от корабите да е бил атакуван от руска страна изглежда реална, смята той. Особено внимание обърна на използването на подводни дронове. „Подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели. Най-далекобойната част е някъде до около 250 километра, защото след това става трудно управляемо“, обясни Тодоров.

По думите му комбинираната атака вероятно предполага координация между въздушни и подводни дронове. Именно подводната атака може да обясни и бързото потъване на един от корабите.

„Обикновено подводните дронове са по-опасни, защото ударът е в дъното и корабът потъва много бързо. Това обяснява и бързото потъване. За три минути е потънал първият кораб. Абсолютна драма“, казва той.

Въпросът кой стои зад атаките остава чувствителен. Украйна отрича да е извършвала морски действия срещу корабите, а от руска страна също има опровержение, подчерта Чавдар Стефанов.

Атаката с дронове се случи около 3:00 часа в нощта срещу вторник, двата кораба бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 километра източно от Бяла.

Двама от спасените моряци са пострадали. Единият от тях - индиец, който беше настанен във ВМА-Варна, е прекарал спокойно нощта. В стабилно, но тежко състояние е. Капитанът бе освободен за домашно лечение, както и 16-има от моряците, които вчера бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция”.