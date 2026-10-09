Защо британските командоси използват немска подводница за шотландски военноморски учения?

Съединените щати, Обединеното кралство и четири други държави участват в провеждащото се в момента учение Strike Warrior 26. Британските сили за специални операции на морската пехота (UK Commando Force), чието ядро ​​са Кралските морски пехотинци, са широко признати като елитно формирование с висока степен на бойна готовност, специализирано в амфибийни и специални операции. Те се отличават със способността си да действат в екстремни условия, включително в тундра, планински и джунглови райони, както и при морски и амфибийни бойни действия. Този месец силите демонстрираха как могат бързо да се интегрират с партньорите от НАТО, като участваха в учения близо до Северния полярен кръг заедно с пет други държави от трансатлантическия съюз за сигурност, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Кралският военноморски флот съобщи, че командосите са провели съвместни тренировки с участието на германската ударна подводница U36 близо до нос Рат (Cape Wrath) – „най-северозападната точка на континентална Великобритания“ – по време на учението Strike Warrior 26. Командосите и американските сили за специални операции бяха част от над 2000 военнослужещи, осем военни кораба и 19 летателни апарата от шест държави (Обединеното кралство, Канада, Германия, Нидерландия, Норвегия и САЩ), участвали в учението на територията на Шотландия, Западните острови, граничните райони (Borders) и в Северно море. Многонационалното морско учение на НАТО под британско командване започна на 28 септември и ще приключи на 9 октомври. То е замислено така, че да провери бойната готовност за операции с висока интензивност и оперативната съвместимост между съюзниците във водите на Северна Европа, Северно море и Атлантическия океан. Характерна особеност на учението Strike Warrior е ограниченото присъствие на Кралския военноморски флот, тъй като в него не участват никакви негови надводни бойни кораби. Вместо това участващите военни кораби са предоставени от партньори в НАТО и включват единици от Постоянната морска група 1 на НАТО (SNMG1), която понастоящем е под френско командване. Групата се състои от канадската фрегата клас "Халифакс" HMCS St. John’s, нидерландската фрегата HNLMS Van Amstel и германския кораб за поддръжка (тип 702) FGS Berlin (A1411). Това може да служи като напомняне за това колко ограничени са понастоящем ресурсите на Кралския военноморски флот – най-стария и традиционно водещ вид въоръжени сили на Великобритания. За да стигнат до мястото на учението, командосите трябваше да се качат на борда на германска подводница.

Това учение бележи първия случай от близо 15 години насам – още от войната в Афганистан – в който специализирани елементи от елитните формирования на британските командоси действат съвместно. Специализирани наблюдатели от "Батерия 148" (подразделение за предно наблюдение към 29-ти полк на Кралската артилерия) успяха да достигнат брега и да разгърнат наблюдателен пункт върху скалите на нос Кейп Рат, откъдето насочваха огъня на португалската фрегата NRP Dom Francisco de Almeida (F334) срещу позиции на условен противник.

"Подобно ниво на сложност и координация при използването на реални бойни средства не е постигано от „Батерия 148“ от близо 30 години насам", заяви неназован офицер по операциите от подразделението, цитиран от Кралския военноморски флот. "Искахме да демонстрираме пред нашите партньори от Обединените сили на командосите на Обединеното кралство, както и пред по-широката общност на британската отбрана и силите за специални операции на НАТО, какъв тип мисии сме готови да изпълняваме срещу бъдещи заплахи", добави офицерът. "Воденето на бойни действия е нашият приоритет и сме готови да използваме специализирани средства за осигуряване на огнева поддръжка и целеуказване в различни оперативни среди (т.нар. Multi-Domain Fires and Targeting)."

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Целта на учението беше да се отработят подобни операции за реагиране при кризи в регионите на Далечния север и Северния Атлантик.

"Тренировките включваха също десантни операции, операции по качване на борда на плавателни съдове, мисии за разузнаване и наблюдение, логистично осигуряване и поддръжка, както и дейности по морска сигурност и борба с подводници", поясниха от Кралския военноморски флот, като добавиха, че екипите от командоси са извършили и операции с дронове, насочени към нанасяне на удари и доставки на провизии. Елитните бойци изградиха и временен подземен медицински пункт – напомняне, че дори най-добре планираните операции могат да доведат до жертви.

Учението край бреговете на Шотландия се провежда само седмици след като командоси от британската морска пехота проведоха интензивна подготовка за морски специални операции съвместно с прочутите "тюлени" (SEALs) от ВМС на САЩ във Вирджиния.