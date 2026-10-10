Берлин остава твърд срещу Москва: Германия запазва санкциите въпреки хода на Тръмп с руския дизел

Германия заяви, че ще запази санкциите срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му временно е отменила американските санкции върху руското гориво, предава Ройтерс.

"Федералното правителство взе под внимание решението на САЩ относно доставките на руски дизел", заяви говорителят на правителството Щефан Корнелиус.

Той посочи, че позицията на Германия остава ясна:

"Федералното правителство остава ангажирано с решенията за санкции срещу Русия и работи с европейските си партньори по въвеждането на допълнителни санкции."

Той заяви, че подкрепата на Германия за Украйна остава непроменена и че дипломатическите усилия за постигане на решение ще продължат.

В петък Тръмп съобщи, че Русия се е съгласила да доставя дизел

на световните пазари в опит да понижи цените на горивата. Той заяви, че администрацията му временно е отменила американските санкции върху руското гориво – мерки, въведени с цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ в Украйна.

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Цените на дизела, който се използва в селското стопанство, за отопление на домове и в товарния транспорт, се повишиха до нива, близки до рекордните. Това създава риск за съпартийците на Тръмп от Републиканската партия преди изборите за Конгрес на 3 ноември, които ще определят дали те ще запазят крехкия си контрол върху законодателния орган.

Канцлерът Фридрих Мерц, който посети Киев миналия уикенд, многократно е заявявал, че Германия – най-големият европейски донор на Украйна – няма да намали подкрепата си за правителството в Киев.