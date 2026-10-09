Тръмп: Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен“ разговор с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че Русия ще достави още 3 милиона тона дизелово гориво в кратък срок, в зависимост от състоянието на рафинериите си.

По думите му Москва ще достави незабавно и още 500 000 тона през ноември, последвани от още 1 милион тона.

"Благодарение на нашия пълен контрол над Ормузкия проток и тази страхотна новина за руските енергийни ресурси, цените на дизела за американците и всъщност по света ще паднат до рекордно ниски нива, и то бързо", написа Тръмп в "Трут соушъл" .

"По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет. Това е много важна новина. Освен това трябва да се разбере, че Иран няма да има ядрено оръжие!", завършва изявлението си в социалната мрежа американският президент.

Новината идва на фона на предстоящи преговори с Украйна за край на войната, след като украинският преговорен екип е вече на място в Маями, предвождан от Кирило Буданов, шефът на канцеларията на президента Володимир Зеленски.

Специалният икономически представител на Путин приветства сътрудничеството

Специалният представител на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев приветства сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката в публикация в социалната мрежа "Екс", малко след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

"Сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката ще бъде от полза за света", написа Дмитриев.