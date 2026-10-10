Руски удари, германско производство и инвестиции за милиони: Как Украйна разширява бизнеса си с дронове

По-рано тази година Фридрих Мерц подписа споразумение с украинския президент Володимир Зеленски за производството на 5000 дрона на Airlogix в Германия. Airlogix – стартъп от Киев, Украйна, който произвежда ударни и разузнавателни дронове – води преговори за нов кръг на финансиране на стойност 100 милиона долара при оценка на компанията от над 2 милиарда долара. Това се случва след сключен през април договор с германското правителство, според който Airlogix трябва да произведе 5000 дрона за въоръжените сили на Украйна. Ако бъде финализирана, сделката ще превърне Airlogix в най-високо оценения стартъп, възникнал в екосистемата от компании, създадени за снабдяване на украинските въоръжени сили след руската инвазия през 2022 г., пише Forbes. Airlogix е основана от Виталий Колесниченко през 2020 г. с цел проектиране и производство на безпилотни товарни дронове. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. обаче стартъпът се преориентира към производството на дронове с витлови двигатели, способни да събират информация за движенията на противника и да кръжат над целите до четири часа, предавайки разузнавателни данни на украинските войски. През април компанията обяви, че ще произвежда дронове със среден обсег и такива за бойни действия, предназначени за поразяване на стратегически цели, жива сила и лека бронирана техника. Споразумението беше постигнато в партньорство с швейцарския стартъп Auterion, който разработва операционна система с изкуствен интелект за управление и координация на дронове и набра 130 милиона долара при неоповестена оценка през септември миналата година.

Понастоящем по-голямата част от украинските дронове се произвеждат в страната.

Зачестилите руски атаки с балистични ракети и дронове от ново поколение с реактивни двигатели обаче застрашават производствените мощности. Дроновете, произвеждани в рамките на партньорството с Auterion, ще се сглобяват в Германия и ще се доставят обратно в Украйна. През май Airlogix обяви и сделка за производство на дронове в Канада съвместно с базираната в Онтарио компания Sentinel Research and Development.

"На няколко пъти обекти, в които работехме, бяха разрушени и на практика бяхме принудени да раздробим производствените си цикли на множество малки етапи", заяви Виталий Колесниченко, изпълнителен директор на Airlogix, по време на конференцията по въпросите на отбраната Resilience в Лондон тази седмица.

Колесниченко сподели, че работи по сключването на подобни производствени споразумения във Финландия, Дания, Нидерландия и САЩ.

"Колкото и успешни да сте, колкото и добри резултати да показвате в момента, много инвеститори... се опасяват от факта, че всичко е съсредоточено в Украйна", отбеляза той.

През март Forbes съобщи, че базираният във Великобритания стартъп Uforce е набрал 50 милиона долара в начален кръг на финансиране (seed round) при пазарна оценка от над 1 милиард долара, с план да използва доказани украински военни технологии – като например безпилотните катери "Магура" – и да ги произвежда извън страната. През септември Bloomberg информира, че компанията води преговори за набиране на средства при оценка от 5 милиарда долара. Възможно е някои местни украински компании от отбранителния сектор да имат по-висока стойност от Airlogix, но липсва информация те да са привличали капитал от външни инвеститори. През май украинският вестник "Правда" съобщи, че компанията Fire Point, която произвежда крилати ракети "Фламинго" за нуждите на страната, е реализирала приходи от над 669 милиона долара през миналата година.

От началото на войната представители на западни стартъпи в сферата на отбраната и инвеститори често посещават украинската столица. Украйна се превърна в полигон за изпитване на съвременни методи на водене на война в реални условия, където атаките с електронни средства, квадрокоптерите и вече ударите с дронове с голям обсег промениха облика на бойното поле и пренесоха военните действия дълбоко в териториите както на Украйна, така и на Русия. Въпреки предимството на Украйна в тази област, на нейните стартъпи беше забранено да продават дронове в чужбина съгласно забраната за износ на оръжие, наложена от правителството през февруари 2022 г. Приетият през юли нов закон дава възможност за сключване на сделки за износ, като същевременно самото украинско правителство е подписало няколко споразумения за доставка на дронове със страни от НАТО (като Естония и Нидерландия) и държави от Близкия изток.