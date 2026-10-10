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Мир преди зимата? Вашингтон подготвя нови предложения за Украйна

САЩ, Украйна, НАТО и ЕС обсъдиха нови стъпки към прекратяване на войната

10.10.2026 | 08:46 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Представители на САЩ, НАТО и Европейския съюз проведоха разговори в Маями, посветени на възможните решения за прекратяване на войната в Украйна и гарантирането на дългосрочната сигурност в Европа, съобщи Sweden Herald, цитирана от БГНЕС.

Сред обсъжданите въпроси са били гаранциите за сигурност, предотвратяването на бъдещи военни конфликти, енергийната стабилност и износът на зърно. Разговорите са част от дипломатическите усилия за намиране на изход от войната и създаване на условия за траен мир.

Вашингтон подготвя нови предложения преди зимата

Американският специален пратеник Стив Уиткоф определи срещата като плодотворна. По думите му участниците са очертали области, по които е необходима допълнителна работа преди следващия кръг разговори между САЩ и Русия.

Според източници на АФП американските преговарящи разработват нови предложения с надеждата да бъде постигнат пробив в дипломатическия процес преди настъпването на зимата.

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Засега не се съобщават конкретните параметри на обсъжданите решения, нито дали е постигнато съгласие по някой от основните спорни въпроси.

Дипломатическите контакти продължават

През септември Уиткоф и Джаред Къшнер, зет на американския президент Доналд Тръмп, посетиха Украйна и Русия за разговори, свързани с възможностите за прекратяване на конфликта.

Срещата в Маями продължава тези дипломатически усилия, като поставя акцент не само върху евентуалното спиране на военните действия, но и върху механизмите, които биха могли да предотвратят ново изостряне на напрежението в Европа.

Предстои да стане ясно дали обсъжданите предложения ще доведат до конкретен напредък при следващите преговори между Вашингтон и Москва.

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