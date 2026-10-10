Облекчаването на санкциите срещу Русия едва ли ще доведе до поевтиняване на горивата

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп облекчи санкциите, за да позволи навлизането на руски дизел на световните пазари, като заяви, че Руската федерация ще достави милиони тонове, като по-голямата част от количеството ще зависи от състоянието на руските рафинерии. Съобщава се, че преговорите между САЩ и Русия включват и сделка за милиарди долари относно чуждестранните активи на "Лукойл". Тази статия разглежда въпроса дали облекчаването на санкциите върху руските енергийни ресурси би довело до понижаване на цените на горивата в САЩ. Данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ показват, че цените са се повишили рязко след началото на конфликта, свързан с Иран, и са продължили да растат, докато са били в сила временните изключения за руския петрол. Украинските удари по руски рафинерии и забраната за износ на дизел от страна на Русия също са довели до свиване на предлагането на световния пазар на дизел, а евентуална продажба на активи на "Лукойл" би добавила незначително количество към предлагането, пише Forbes.

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин, Руската федерация ще „достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар“, последвани от 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Той добави, че "в зависимост от състоянието на техните рафинерии за дизел", Русия ще достави още 3 милиона тона „в кратък срок“. От Кремъл заявиха, че "руската страна е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти за пазарите на САЩ и света". След публикацията на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, Министерството на финансите на САЩ излезе с изявление в платформата X, в което се посочва, че Службата за контрол на чуждестранните активи незабавно ще издаде "временен генерален лиценз, позволяващ доставката на руски дизел за световния пазар". "Свободна Европа" съобщи, че тази мярка ще бъде в сила до 7 април 2027 г.

Решението на Тръмп да смекчи санкциите върху руския дизел идва след публикация на NYT от 3 октомври, според която преговорите на САЩ с Русия за прекратяване на войната в Украйна са се разширили и включват сделка за милиарди долари, засягаща руската мултинационална енергийна корпорация "Лукойл". Според вестника Путин е повдигнал въпроса за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" по време на среща с американски преговарящи в Москва на 5 септември. Сделката, която изисква одобрение както от правителството на САЩ, така и от Кремъл, предвижда прехвърляне на петролните находища, рафинериите и бензиностанциите на "Лукойл" по света към група инвеститори, включваща звено на американското правителство. Това не е първият случай, в който САЩ смекчават ограниченията върху руския енергиен сектор. На 12 март Министерството на финансите на САЩ издаде временно разрешение, позволяващо продажбата и доставката на руски суров петрол и петролни продукти, които вече са били натоварени на плавателни съдове; разрешението беше валидно до 11 април. Впоследствие то беше подновено през април и отново през май. „Политико“ съобщи, че целта на САЩ е била да запазят „повече петрол на световните пазари“ и същевременно да „овладеят цените на суровия петрол“ на фона на конфликта с Иран, тъй като смущенията в Ормузкия проток са засегнали доставките. Разрешението изтече през юни. Когато през февруари 2022 г. Руската федерация предприе пълномащабно нахлуване в Украйна, САЩ и техните съюзници наложиха мащабни санкции срещу Русия. Целта беше да се ограничи способността на Русия да финансира войната си и същевременно да се окаже натиск върху Кремъл за нейното прекратяване.

Една от сферите, засегнати от мерките на САЩ и съюзниците им, беше руският енергиен пазар.

През март 2022 г. САЩ забраниха вноса на руски петрол, втечнен природен газ и въглища. Според Администрацията за енергийна информация на САЩ вносът на руски суров петрол и петролни продукти в САЩ на практика е преустановен след април 2022 г. Европейският съюз и Обединеното кралство също забраниха вноса на руски суров петрол по море, считано от 5 декември 2022 г., като същевременно разрешиха вноса на преработени петролни продукти до февруари 2023 г. Например, на 23 юли ЕС прие нов пакет от санкции срещу Руската федерация, включващ мерки в енергийния сектор. След това, на 18 септември, Тръмп подписа Закона на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г., който е насочен към руския енергиен сектор и разрешава налагането на мита върху големи купувачи на руски петрол и газ. Според данни на EIA (Агенцията за енергийна информация на САЩ), средната месечна цена на бензина в Съединените щати в периода между декември 2022 г. и януари 2026 г. е била приблизително 3,29 долара за галон. (Средната цена на бензина през февруари е била 2,91 долара за галон.) Данните на EIA показват също, че след началото на войната с Иран и прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток, средната цена на бензина в САЩ през март е достигнала 3,64 долара за галон. През май средните цени на бензина са се повишили до 4,48 долара, докато са били в сила изключенията за руския петрол. Съвсем наскоро, през септември, средната цена на бензина в САЩ е била 4,36 долара за галон. По подобен начин данните на Федералния резерв (FRED) показват, че средната цена на дизела в САЩ през февруари е била 3,72 долара за галон. През март тя се е повишила до 4,92 долара. Към септември данните на FRED показват, че средната цена на дизела в САЩ е била 6,29 долара за галон.

Подобно на войната с Иран, продължаващата пълномащабна инвазия на Русия в Украйна е оказала влияние върху световните цени на горивата. От 2023 г. насам Украйна извършва удари по руски петролни рафинерии. Целта е да се предизвика недостиг на гориво в Руската федерация и да се намалят приходите от енергийни ресурси, които Русия използва за закупуване на оръжие и оборудване за войната си в Украйна. Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) производството на бензин в Русия е "намаляло с 20% спрямо нивата от 2025 г.", докато се изчислява, че производството на дизел е "спаднало с близо 30%". През септември 2025 г., на фона на недостиг на гориво в Русия, свързан с ударите, Руската федерация обяви временна забрана за износ на дизелово гориво, корабно гориво и други газьоли от страна на препродавачи, считано от 1 октомври 2025 г. Впоследствие ограниченията бяха удължени и разширени, като обхванаха и производителите на горива. На 30 септември Ройтерс съобщи, че руската забрана за износ на дизел от производители ще остане в сила до края на октомври 2026 г.

Междувременно МАЕ установи, че "затягането на световните пазари на дизел е довело до намаляване на запасите, особено в Съединените щати". Агенцията също така отчете рязък спад в износа на дизел от Близкия изток. Някои биха могли да твърдят, че смекчаването на ограниченията върху енергийния пазар на Руската федерация би могло да понижи световните цени на енергията, тъй като петролът се търгува на глобален пазар. Например, когато през май САЩ подновиха изключението относно руския петрол, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че това ще "помогне за стабилизиране на пазара на физически суров петрол".

Не е ясно обаче как сделка с участието на „Лукойл“ би повлияла на високите цени на дизела,

тъй като затягането на енергийния пазар засяга най-вече дизела, а не суровия петрол. Според Ройтерс чуждестранните активи на "Лукойл" "формират около 0,5% от световното производство на петрол". Ако сделката бъде одобрена, собствеността върху чуждестранните активи на "Лукойл" ще се промени, но това едва ли ще доведе до значително увеличение на доставките на петрол, което подсказва, че няма да реши проблема с настоящите високи цени на дизела. Освен това сделката няма да възстанови руските рафинерии, повредени при украински удари, нито ще отмени руската забрана за износ на дизел. Споразумението за дизела също така има своите ограничения. Най-голямата му част зависи от състоянието на руските рафинерии, засегнати от украински атаки, а общият обем от около 4,8 милиона тона (или приблизително 36 милиона барела) се равнява на по-малко от осем дни от световната търговия с дизел по море, според данни на Международната агенция по енергетика (IEA). Накрая, прогнозите от октомврийския доклад на EIA за краткосрочните перспективи в енергетиката (Short-Term Energy Outlook) показват, че цените на бензина и дизела може да се понижат спрямо настоящите си нива през следващите месеци. EIA очаква средната цена на бензина да бъде 3,91 долара за галон през 2026 г., а на дизела – 5,19 долара, като през 2027 г. те ще спаднат съответно до 3,56 и 4,49 долара. Тези прогнози, публикувани преди споразумението на Тръмп с Путин относно дизела от 9 октомври, подлежат на промяна в зависимост от развитието на ситуацията около Ормузкия проток, както и от войната между Русия и Украйна. Накратко, смекчаването на ограниченията върху руските енергийни ресурси вероятно няма да допринесе съществено за понижаването на цените в САЩ.