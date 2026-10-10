Специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави, ръководител на РФПИ Кирил Дмитриев определи като знакови и исторически думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че за Украйна е дошло времето да смени президента.

"Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, което наистина е насочено към мира, а не към разпалване на война, както Владимир Зеленски. Значимо и историческо", написа той в X.

President Trump joins the many who believe that Ukraine needs leadership actually focused on peace, not Zelensky’s warmongering: “It’s time for Ukraine to get a new president.” Iconic and historic. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 10, 2026

По-рано Тръмп, отговаряйки на въпроси на журналисти, заяви, че Зеленски е имал многократни възможности да сложи край на войната с Русия, но предпочита да не го прави. Той също така изрази мнението, че за Украйна е дошло времето да смени президента. Президентът на САЩ добави, че би посъветвал Киев да намери "нов лидер, който е способен да сключи сделка".