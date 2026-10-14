Партньорите са предупредили Украйна за балистични ракети едва след първата руска атака

Украйна не получи предупреждение от партньорите си за използването на балистични ракети по време на първата вълна от руската атака, но предупреждения бяха издадени по време на следващите три вълни.

Това заяви в телевизионно интервю говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат, цитиран от "Украниформ".

Свързани статии Руска атака в Киев, Украйна отново не получила предупреждение от съюзниците си

„Кратко уточнение дали са били издадени предупреждения, тъй като много хора питат дали нашите партньори са ни уведомили. Около 22:40 ч. съобщихме, че не са получени предупреждения за балистични ракети от нашите партньори. Въпреки това, по време на следващите три вълни от атаки, бяха издадени предупреждения от нашите партньори за използването на балистични ракети“, каза той.

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е получила предупреждение от своите партньори за удара с балистични ракети по Киев, включващ пет ракети, вечерта на 12 октомври.

На следващия ден Зеленски заяви също, че руските сили са атакували Киев с балистични ракети предната вечер и че за пореден път партньорите не са предоставили информация за изстрелванията на ракетите.