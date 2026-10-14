Руска атака в Киев, Украйна отново не получила предупреждение от съюзниците си

Руските сили снощи нанесоха удар по украинската столица с балистични ракети, при който бяха убити двама души в жилищен блок и бе поразена топлоелектрическа централа, предаде Ройтерс. Това бе втората атака в рамките на 24 часа, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници, отбелязва агенцията.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той каза, че е несправедливо Киев да понася атаки, без да получава предупреждения от партньорите си и добави, че според разузнавателна информация е вероятно да последват още удари.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по девететажна сграда са били убити двама души, а 21 са били ранени. Шестнадесет от ранените са били хоспитализирани, а четирима са в тежко състояние.

Спасителни екипи се опитват да потушат пожари в редица апартаменти в сградата, а жителите са били евакуирани. На снимки и на кадри от телевизията се вижда как пожарникари насочват маркучи към разбитата фасада на сградата.

„За пореден път нямаше предварително предупреждение от нашите партньори. Основната цел беше енергийната инфраструктура, по-конкретно Топлоелектрическа централа № 4“, написа Зеленски в Телеграм.

„Според нашата разузнавателна информация руснаците подготвят нови изстрелвания на балистични ракети“, каза още той.

Енергийнота примирие не се спазва

„Фактите показват, че руснаците не се считат за задължени да спазват това, което каза президентът на САЩ“, добави Зеленски, визирайки обявеното през уикенда от американския президент Доналд Тръмп „енергийно примирие“.

„И със сигурност е несправедливо, че те унищожават нашата енергийна инфраструктура, докато Украйна дори не получава предупреждения за изстрелванията на балистични ракети“, заяви украинският президент.

Зеленски по-рано каза, че Украйна не е получила никакво предупреждение от западните си партньори преди предишната атака срещу столицата.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украйна, въпреки че в същото време той оказва натиск върху Киев да спре атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи.

Ройтерс и други медии неотдавна съобщиха, че американски официални представители са заплашили да преустановят споделянето на разузнавателна информация и продажбата на оръжия на Украйна, ако тя не спре да атакува руските нефтопреработвателни заводи. Киев разчита в голяма степен на американското разузнаване за ранни предупреждения за ракетни удари, посочват експерти и официални представители. (БТА)