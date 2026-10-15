Лавров: Светът навлиза в етап на коренни промени

Системата на международните отношения преживява коренни промени, страните от Евразия се нуждаят от стабилна и предвидима политико-икономическа среда. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, изказвайки се на срещата на върха на Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия, предава ТАСС.
"Системата на международните отношения днес преминава през етап на коренни промени. Пред очите ни се формира нов, по-справедлив многополюсен световен ред. И в тези условия от пространството на Голяма Евразия идва ясен сигнал: страните се нуждаят от съвместно положително развитие, от равна за всички и неделима сигурност, при която сигурността на една държава не може да бъде осигурена за сметка на сигурността на другите", отбеляза Лавров.
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"Тази философия е ясно отразена в заключителната декларация, която ще бъде приета в резултат на нашата среща. Тази нагласа стимулира усилията ни за създаване на стабилна и предвидима политико-икономическа среда на евразийския континент, която би допринесла за задълбочаването на взаимноизгодното практическо сътрудничество", добави Лавров.