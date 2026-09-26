Западното малцинство все по-често прибягва до груба сила и застрашава живота на милиарди хора по света чрез безразсъдно поведение. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на общополитическата дискусия на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, предава ТАСС.

"Западното малцинство, което доминираше пет века за сметка на чужди ресурси, не спира да се опитва да запази привилегиите си и да наложи на всички свои правила. Западът все по-често прибягва до груба сила, действа непредсказуемо и авантюристично, поставя под заплаха живота и благоденствието на милиони, ако не и милиарди, жители на нашата обща планета", отбеляза Лавров.

Лавров също така припомни в тази връзка думите на руския президент Владимир Путин – „диктатурата на един хегемон се разпадна и е просто опасна за околните“.

"Всички заплахи за сигурността на Русия от страна на Киев ще бъдат отстранени

в резултат на специалната военна операция. Нашата борба за истина и справедливост ще бъде доведена до край, целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, заплахите за сигурността на Русия ще бъдат отстранени, а мирният живот ще бъде възстановен", подчерта Лавров. "Това ще се случи независимо от каквито и да било обстоятелства, включително неспособността на настоящото ръководство на световната организация да заеме единствено правилната позиция по отношение на ситуацията в Украйна – позицията на защитник на Устава на ООН, но не избирателно, а в тяхната пълнота, съвкупност и взаимосвързаност."

По думите му, след като през 2022 г. започна специална военна операция за защита на хората в Донбас и Новоросия от изтребление от страна на киевския режим, Русия продължава да се бори за тяхната сигурност и права в пълно съответствие с духа и буквата на Устава на ООН.

Лавров добави още, че европейските страни правят всичко възможно, за да осуетят перспективите за мирни преговори за Украйна, от които, наред с други, са заинтересовани и Съединените щати.

"Осъзнавайки безсмислието на усилията си, Европа прави всичко възможно, за да попречи на мирното уреждане и да осуети перспективите за преговори, от които мнозина, включително администрацията на Тръмп, са заинтересовани. Западът пълни с оръжия украинския режим и помага на Киев да атакува цивилни и гражданска инфраструктура с дронове и ракети", каза той.

Както посочи Лавров, Западът мечтае да нанесе стратегическо поражение на Русия.

"Но тези мечти, както се е случвало много пъти преди, ще доведат самите войнолюбци до стратегическа задънена улица", подчерта той.