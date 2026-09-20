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Медведев: Русия ще се справи с предизвикателствата и ще победи

Предизборната кампания в регионите Донбас и Новорусия премина на високо ниво

20.09.2026 | 22:17 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия ще се справи с всички предизвикателства и ще победи, в това няма никакво съмнение. Това заяви председателят на "Единна Русия" Дмитрий Медведев, като направи обобщение на резултатите от тридневното гласуване на парламентарните избори, предава ТАСС.

"Нямам никакви съмнения, че нашата партия, като отговорна политическа сила, водеща политическа сила в страната, ще се справи с това – както и цялата ни страна ще се справи с предизвикателството, което ѝ е поставено в момента", отбеляза той.

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Той добави още, че "предизборната кампания в регионите Донбас и Новорусия премина на високо ниво".

"В редица случаи, особено в нашите региони, разположени близо до линията на съприкосновение, това е било свързано с риск за живота. За съжаление, имаше и трагедии. Въпреки това, предизборният маратон беше проведен на респектиращо ниво", каза той.

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